اسماعیل رفعتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای تنظیم بازار و تأمین نیازهای مردم، توزیع هفت تن مرغ منجمد تنظیم بازار در روز پنجشنبه (۲۷ شهریور) از ساعت ۱۷ و ۳۰ توسط عاملان تعیین شده در شهرهای گناوه و بندرریگ انجام خواهد شد.

سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان گناوه اضافه کرد: قیمت مصوب هر کیلوگرم مرغ منجمد تنظیم بازار ۹۲ هزار و ۴۰۰ تومان تعیین شده است.

وی افزود: به منظور سهولت دسترسی شهروندان، ۴ عامل توزیع در نقاط مختلف شهر گناوه و یک عامل در بندرریگ مستقر هستند.

سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان گناوه اضافه کرد: همشهریان در صورت مشاهده هر گونه تخلف، کم فروشی یا گران فروشی، به بازرسان این مدیریت اطلاع دهند.