رفعتی: ۳۸ تن برنج تنظیم بازار در شهرستان گناوه توزیع می شود

اسماعیل رفعتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای تأمین نیاز شهروندان و ایجاد تعادل در بازار کالاهای اساسی، ۳۸ تن برنج پاکستانی و هندی طرح تنظیم بازار با قیمت مصوب در شهرهای گناوه و بندر ریگ و روستاهای بخش مرکزی و ریگ شهرستان توزیع می‌شود.

مدیر جهاد کشاورزی گناوه تصریح کرد: قیمت مصوب برنج تنظیم بازار به ازای هر کیسه ۱۰ کیلویی برنج پاکستانی ۱۱ میلیون و ۴۷۷ هزار ریال و هر کیسه ۱۰ کیلویی برنج هندی ۱۲ میلیون و ۴۵۰ هزار ریال تعیین شده است.

رفعتی با اشاره به زمان اجرای طرح گفت: توزیع برنج اختصاص‌یافته به شهرستان در ساعت ۹و ۳۰ دقیقه صبح روز چهارشنبه، دهم دی ماه، توسط عاملان تعیین‌شده انجام می‌شود.

وی یادآور شد: برای سهولت دسترسی شهروندان، عاملان توزیع در شهرهای گناوه و ریگ و همچنین روستاهای بخش مرکزی شهرستان مشخص شده‌اند.

وی با بیان اینکه بازرسین بر روند توزیع توسط فروشندگان نظارت خواهند کرد، گفت: از شهروندان درخواست می‌شود در صورت مشاهده هرگونه تخلف یا گران‌فروشی مراتب را به کارشناسان تنظیم بازار جهاد کشاورزی گزارش دهند.