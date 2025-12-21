۲۶ تن برنج تنظیم بازار در شهرستان گناوه توزیع می شود

اسماعیل رفعتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای تأمین نیاز شهروندان و ایجاد تعادل در بازار کالاهای اساسی، ۲۶ تن برنج تنظیم بازار با قیمت مصوب در شهرهای گناوه و بندر ریگ و روستاهای بخش مرکزی و ریگ شهرستان توزیع میشود.
مدیر جهاد کشاورزی گناوه تصریح کرد: قیمت مصوب برنج تنظیم بازار به ازای هر کیسه ۱۰ کیلویی ۱۲ میلیون و ۴۵۰ هزار ریال تعیین شده است.
رفعتی با اشاره به زمان اجرای طرح گفت: توزیع برنج اختصاصیافته به شهرستان در ساعت ۹ صبح روز دوشنبه، یکم دی ماه، توسط عاملان تعیینشده انجام میشود.
وی یادآور شد: برای سهولت دسترسی شهروندان، عاملان توزیع در شهرهای گناوه و ریگ و همچنین روستاهای بخش مرکزی شهرستان مشخص شدهاند.
وی با بیان اینکه بازرسین بر روند توزیع توسط فروشندگان نظارت خواهند کرد، گفت: از شهروندان درخواست میشود در صورت مشاهده هرگونه تخلف یا گرانفروشی مراتب را به کارشناسان تنظیم بازار جهاد کشاورزی گزارش دهند.
