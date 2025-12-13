به گزارش خبرنگار مهر، امروز شنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۴ روند ترخیص کالاهای اساسی از جمله نهاده دامی با حضور وزیر جهاد کشاورزی تسهیل شد.

غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی در خصوص ترخیص نهاده‌های دامی از بندر ماهشهر به خبرنگاران گفت: بندر امام خمینی مبدا ورودی بخش عمده‌ای از نهاده‌های دامی و کالاهای اساسی برای کشور است. از این رو، برای کشور بندر بسیار مهمی به شمار می‌رود.

وی افزود: فعالیت در بندر با سرعت بسیار خوب و قابل قبول در حال انجام است.

وی با بیان اینکه کشتی‌های کالاهای اساسی از جمله نهاده‌های دامی طبق روال عادی و متناسب با نیاز کشور در حال پیگیری و انجام است، اظهار کرد: در چند هفته گذشته یک سری مشکلاتی در حوزه تأمین ارز و فرایندهای اداری وجود داشت که خوشبختانه با دستور رؤسای قوا گره گشایی شد. تأمین ارز برای تأمین کنندگان کالاها، صدور مجوز تخلیه و حمل کالاهای اساسی و فاسد شدنی به شکل ۱۰۰ درصد از بندر از جمله دستورات صادر شده در بخش کالاهای اساسی بود.

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه پهلوگیری و حمل نهاده‌های دامی از بندر امام سرعت بیشتری گرفته است، تصریح کرد: همچنین حمل بار به نقاط مختلف کشور سرعت گرفته است و در حال حاضر بالای ۴ میلیون تن کالاهای اساسی در بندر و انبارهای این بندر موجود است که ۳ تا ۳.۵ میلیون تن آن فقط مربوط به نهاده‌های دامی است.

وی عنوان کرد: این نویدبخش رونق تولید در حوزه دام و طیور کشور بوده و تولیدکنندگان عزیز کشور بدون هیچ دغدغه‌ای نهاده‌های دامی مورد نیاز واحدهای خودشان را دریافت خواهند کرد.

وی درباره ورود کالاهای اساسی بیان کرد: از ابتدا سال تا کنون حدود ۱۲ میلیون تن از بندر امام وارد کشور شده است.

وزیر جهاد کشاورزی درباره تخصیص ارز ترجیحی کالاهای اساسی و نرخ تورم بالای آنها در بازار توضیح داد: نخست باید اثر تخصیص ارز ترجیحی را دید زیرا ۱۰۰ درصد هزینه‌های تولید با پرداخت ارز ترجیحی نیست. شاید بالاترین تأثیر ارز ترجیحی در تولید مرغ و تخم مرغ است که زیر ۴۰ درصد، در شیر، لبنیات و گوشت قرمز زیر ۲۰ درصد حتی ۱۵ درصد است. بنابراین در قیمت تمام شده تولید سایر آیتم‌های اقتصاد کلان کشور هم نقش دارند.

این مقام عالی وزارت اعلام کرد: اخیراً اصلاحاتی را هم در این خصوص انجام داده‌ایم که نهاده‌های دامی تحت کلید شرکت پشتیبانی امور دام و با نظارت و اختیار آنها توزیع می‌شود اینکه با قیمت مصوب در بازارگاه عرضه شود.

وی خطاب به تولیدکنندگان دام و طیور، گفت: بهای نهاده‌ها با قیمت مصوب در بازارگاه خواهد بود و کسی حق ندارد حتی یک ریال بالاتر از آن از دامداران و مرغداران دریافت کند. وی اضافه کرد: همه تولیدکنندگان هم توجه داشته باشند که ریالی اضافه بر عدد مصوب پرداخت نکنند چون همه تحت کلید شرکت‌های دولتی در حال توزیع است که امیدواریم این انضباط در حوزه هزینه تمام شده قدری روی قیمت‌های تمام شده محصولات نهایی تأثیر داشته باشد.

نوری قزلجه درباره وضعیت بازار برنج هم تصریح کرد: ساماندهی بازار برنج نیز قرار است با افزایش یارانه غیرنقدی از طریق کالابرگ الکترونیک، در مابه‌التفاوت قیمت‌ها به خانوارها کمک شود.

وی اظهار کرد: بنا بر اعلام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی این مبلغ برای ۳ دهک پایین درآمدی واریز شده است. همچنین برای سایر دهک‌های مشمول هم ظاهراً همین هفته واریز خواهد شد.