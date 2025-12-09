به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی زارع خفری، با اشاره به ایجاد اشتغال به‌دنبال توسعه نیروگاه‌های خورشیدی در استان فارس گفت: از ابتدای شروع طرح احداث نیروگاه‌های خورشیدی انشعابی در سال ۱۳۹۴ تاکنون، مجموع تعداد نیروگاه‌های متصل شده به شبکه توزیع نیروی برق استان فارس به سه هزار و ۷۰ نیروگاه رسیده است.

وی با بیان این که نیروگاه‌های خورشیدی نقش مهمی در تأمین برق مناطق مختلف و ایجاد درآمد پایدار برای سرمایه‌گذاران ایفا می‌کنند، اظهار داشت: احداث این تعداد نیروگاه خورشیدی توانسته است سه هزار و ۱۰۰ نفر به صورت مستقیم اشتغال ایجاد کند.

زارع خفری تصریح کرد: شهرستان‌های فسا با ۴۵۵ سامانه، اقلید با ۲۸۳ و بوانات با ۲۲۰ سامانه، بالاترین میزان نصب سامانه‌های خورشیدی در سطح استان را دارند.

معاون بهره‌برداری و دیسپاچینگ شرکت توزیع نیروی برق فارس توسعه انرژی‌های تجدید پذیر را یکی از ضروری‌ترین نیازهای امروز کشور عنوان کرد و افزود: علاوه بر نیروگاه‌های خورشیدی خانگی (کوچک مقیاس)، تعداد ۹ نیروگاه بزرگ خورشیدی نیز به ظرفیت ۱۱.۸ مگاوات هم اکنون در سطح استان فعال است.

سرمایه‌گذاری امن و درآمدزا

زارع خفری گفت: سرمایه‌گذاری در بخش انرژی خورشیدی به ویژه در مقیاس‌های خانگی، کشاورزی و صنعتی، به دلیل وجود قراردادهای خرید تضمینی برق، به عنوان یک گزینه امن و درآمدزا برای سرمایه‌گذاران معرفی شده و در حال حاضر هزینه احداث این گونه نیروگاه‌ها به ازای هر کیلووات حدود ۴۰ میلیون تومان و خرید تضمینی آن نیز به ازای هر کیلووات ساعت ۳,۸۲۰ تومان است و مبالغ صورتحساب مرتبط با انرژی برق تولیدی این نیروگاه‌ها، ماهانه به حساب سرمایه‌گذار واریز خواهد شد. نیروگاه‌های انشعابی (خورشیدی) نقش مهمی در تأمین برق مناطق مختلف و ایجاد درآمد پایدار برای سرمایه‌گذاران ایفا می‌کنند.