به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی زارع خفری، ظهر شنبه با اشاره به شرایط نامساعد جوی روزهای اخیر گفت: با تلاش نیروهای عملیاتی، اجرایی و سیمبانان، شبکه توزیع نیروی برق استان فارس بدون اختلال در حال فعالیت است.
وی افزود: تمامی تیمهای عملیاتی، فنی و پیمانکاری این شرکت در ستاد و مدیریتهای توزیع شهرستانها در آمادهباش کامل قرار دارند و توان مدیریت شرایط بحرانی را دارند.
معاون بهرهبرداری و دیسپاچینگ شرکت توزیع نیروی برق فارس ادامه داد: در حال حاضر ۱۱۵ گروه عملیاتی شامل گروههای اتفاقات و پشتیبان، ۲۵۰ نیروی فنی و پشتیبان و ۱۲۸ خودرو اتفاقات بهصورت شبانهروزی در ۲۷ شهرستان استان فارس آماده خدمترسانی هستند.
زارع خفری با تأکید بر پایش مستمر شبکه برق اظهار داشت: کارکنان و پیمانکاران این شرکت در بخشهای اتفاقات برق، مرکز کنترل و راهبری شبکه و سامانههای فوریتهای برق، بهصورت ۲۴ ساعته وضعیت شبکه را رصد میکنند تا در صورت بروز هرگونه مشکل، در کوتاهترین زمان ممکن نسبت به رفع آن اقدام شود.
وی از شهروندان خواست در صورت مشاهده خاموشی یا خسارت به شبکه برق ناشی از بارندگی و طوفان، موضوع را از طریق سامانه ۱۲۱ اطلاع دهند.
معاون بهرهبرداری و دیسپاچینگ شرکت توزیع نیروی برق فارس همچنین بر رعایت نکات ایمنی در فصل پاییز و زمستان تأکید کرد و گفت: در شرایط بارانی، زمین و تجهیزات برقی میتوانند خاصیت رسانایی پیدا کنند؛ بنابراین شهروندان باید از نزدیک شدن به دکلها، پایهها، تابلوها و تأسیسات برق آسیبدیده خودداری کنند.
