به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل خاتمی، عصر یکشنبه در نشست بررسی وضعیت سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی‌های تجدید پذیر که با حضور سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و دولتی در شیراز برگزار شد، با اشاره به قرارداد منعقده فی‌مابین وزارت نیرو، وزارت امور اقتصادی و دارایی و صندوق کارآفرینی امید، گفت: بر اساس این قرارداد، تسهیلات لازم جهت احداث نیروگاه‌های خورشیدی در بازه ظرفیتی ۵۰ تا ۱۰۰۰ کیلووات به سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی واجد شرایط اعطا می‌شود.

وی افزود: کلیه متقاضیانی که دارای قرارداد خرید تضمینی برق موضوع ماده (۶۱) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی و یا قرارداد فروش برق در تابلوی برق سبز بورس انرژی هستند، می‌توانند از ساعت ۸ صبح روز شنبه، ۲۲ آذرماه لغایت ساعت ۱۷ روز یکشنبه ۳۰ آذرماه سال جاری، با مراجعه به سامانه جامع کار آفرینی، اشتغال و تسهیلات (کات) وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به ثبت درخواست دریافت تسهیلات اقدام کنند.

خاتمی تصریح کرد: بررسی درخواست متقاضیان توسط صندوق پژوهش و فناوری نیرو انجام شده و معرفی طرح‌ها به مؤسسه عامل، بر اساس درصد پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها و تا سقف اعتبارات موجود صورت خواهد گرفت.

مدیر بازار برق شرکت توزیع نیروی برق استان فارس افزود: این تسهیلات حداکثر تا ۸۰ درصد هزینه احداث نیروگاه‌های خورشیدی را پوشش می‌دهد و متقاضیان موظف به تأمین حداقل ۲۰ درصد آورده اولیه برای اجرای پروژه خواهند بود.