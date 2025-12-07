  1. استانها
  2. فارس
۱۶ آذر ۱۴۰۴، ۱۶:۵۳

اعطای تسهیلات احداث نیروگاه‌های خورشیدی در فارس آغاز شد

شیراز- مجری احداث نیروگاه‌های خورشیدی استان فارس از آغاز فراخوان اعطای تسهیلات برای احداث نیروگاه‌های خورشیدی با ظرفیت ۵۰ تا ۱۰۰۰ کیلووات خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل خاتمی، عصر یکشنبه در نشست بررسی وضعیت سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی‌های تجدید پذیر که با حضور سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و دولتی در شیراز برگزار شد، با اشاره به قرارداد منعقده فی‌مابین وزارت نیرو، وزارت امور اقتصادی و دارایی و صندوق کارآفرینی امید، گفت: بر اساس این قرارداد، تسهیلات لازم جهت احداث نیروگاه‌های خورشیدی در بازه ظرفیتی ۵۰ تا ۱۰۰۰ کیلووات به سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی واجد شرایط اعطا می‌شود.

وی افزود: کلیه متقاضیانی که دارای قرارداد خرید تضمینی برق موضوع ماده (۶۱) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی و یا قرارداد فروش برق در تابلوی برق سبز بورس انرژی هستند، می‌توانند از ساعت ۸ صبح روز شنبه، ۲۲ آذرماه لغایت ساعت ۱۷ روز یکشنبه ۳۰ آذرماه سال جاری، با مراجعه به سامانه جامع کار آفرینی، اشتغال و تسهیلات (کات) وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به ثبت درخواست دریافت تسهیلات اقدام کنند.

خاتمی تصریح کرد: بررسی درخواست متقاضیان توسط صندوق پژوهش و فناوری نیرو انجام شده و معرفی طرح‌ها به مؤسسه عامل، بر اساس درصد پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها و تا سقف اعتبارات موجود صورت خواهد گرفت.

مدیر بازار برق شرکت توزیع نیروی برق استان فارس افزود: این تسهیلات حداکثر تا ۸۰ درصد هزینه احداث نیروگاه‌های خورشیدی را پوشش می‌دهد و متقاضیان موظف به تأمین حداقل ۲۰ درصد آورده اولیه برای اجرای پروژه خواهند بود.

