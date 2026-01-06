به گزارش خبرنگار مهر، نواب قائدی، ظهر سهشنبه در افتتاح بیستمین کنفرانس بینالمللی اتوماسیون و حفاظت در شبکههای قدرت به میزبانی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه شیراز گفت: صنعت برق ایران، بیشاز هر زمان دیگر، در نقطهای حساس و تعیینکننده قرار دارد و هرگونه اختلال، خطا یا ضعف در عملکرد شبکه انتقال میتواند پیامدهای فنی، اقتصادی و حتی اجتماعی گستردهای به همراه داشته باشد. از اینرو، حفاظت دقیق و اتوماسیون هوشمند شبکههای برق نه تنها یک الزام فنی؛ بلکه یک ضرورت مدیریتی و راهبردی محسوب میشود.
وی ادامه داد: حفاظت شبکههای برق نقش کلیدی در صیانت از سرمایههای ملی، کاهش ریسکهای عملیاتی، جلوگیری از خاموشیهای گسترده و تضمین تداوم خدمترسانی پایدار دارد. از سوی دیگر، اتوماسیون و حرکت بهسوی هوشمندسازی فرآیندهای کنترلی، زمینهساز ارتقای بهرهوری و قابلیت اطمینان، افزایش شفافیت عملیاتی، تسریع در تصمیمگیریها وکاهش خطای انسانی میگردد. ترکیب هدفمند این دو حوزه، بنیان شکلگیری شبکههای انتقال هوشمند، تابآور و قابل اطمینان را فراهم میآورد؛ شبکههایی که قادرند در شرایط بحرانی، بهصورت سریع و مؤثر واکنش نشان دهند.
آینده صنعت برق، بدون نوآوری، بومیسازی دانش فنی و تربیت نیروی انسانی متصور نیست
مدیرعامل برق منطقهای فارس با بیان اینکه از نگاه ما پژوهشهای کاربردی در حوزه حفاظت و اتوماسیون باید مستقیماً ناظر بر چالشهای واقعی شبکه باشند، توضیح داد: موضوعاتی مانند حفاظت تطبیقی در شبکههای هوشمند با حضور منابع تولید پراکنده و تجدیدپذیر؛ امنیت سایبری سیستمهای اتوماسیون و افزایش تابآوری شبکه در برابر حوادث طبیعی و غیرطبیعی ازجملهی این چالشهاست.
وی تأکید کرد: آینده صنعت برق، بدون نوآوری، بومیسازی دانش فنی و تربیت نیروی انسانی متخصص قابل تصور نیست و دانشگاهها، پژوهشگران و شرکتهای دانشبنیان، شرکای راهبردی صنعت برق در این مسیر هستند. ما در شرکت برق منطقهای فارس نیز آمادگی کامل داریم تا از دستاوردهای علمی و فناورانه، حمایت و آن دستاوردها را در میدان عمل به کار گیریم.
حفاظت هوشمند از صنعت برق یک ضرورت انکارناپذیر است
احمدرضا خسروی، مدیرعامل توزیع برق شیراز در این مراسم با بیان این جمله که موضوع این کنفرانس «حفاظت و اتوماسیون» تنها یک عنوان فنی نیست، اظهار کرد: این موضوع قلب تپنده و سیستم عصبی شبکه برق فرداست.
وی با اظهار اینکه شبکههای برق امروز، با چالشهای بیسابقهای مواجهاند، توضیح داد: نفوذ شتابان منابع انرژی تجدید پذیر متغیر، ظهور مصرف کنندگان فعال (پروزیومرها)، تقاضای فزاینده برای قابلیت اطمینان و تابآوری و رشد سریع بارهای حساس دیجیتال ازجملهی این چالشها هستند.
مدیرعامل توزیع برق شیراز تأکید کرد: در این پیچیدگی روزافزون، حفاظت هوشمند و اتوماسیون همهجانبه، نه یک انتخاب که یک ضرورت انکارناپذیر است.
خسروی گفت: نگاه ما به آینده بر سه محور کلیدی حافظت تطبیقی و مبتنی بر داده؛ اتوماسیون هوشمند توزیع شده و امنیت سایبری و تابآوری است.
وی به چشمانداز صنعت توزیع برق پرداخت و گفت: ما متعهد به سرمایهگذاری و پیادهسازی این فناوریهای نوین هستیم. برنامهی ما، حرکت به سمت سیستم مدیریت انرژی توزیع شده، توسعه شبکههای فعال و ایجاد پلتفرمهای دیجیتال برای تعامل دوسویه و امن با مشترکان و تولیدکنندگان پراکنده است. هدف نهایی، رسیدن به شبکهای کاملاً هوشمند، تابآور، پایدار و مشترکمحور است.
وی از جامعه علمی حاضر در این کنفرانس خواست تا بر چالشهای کاربردی صنعت برق متمرکز شوند و اظهار کرد: ما در شرکت توزیع برق شیراز مفتخریم که بهعنوان محل استقرار دبیرخانه مرکزی کمیته حفاظت شرکت توانیر باشیم.
