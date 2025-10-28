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۶ آبان ۱۴۰۴، ۱۳:۲۶

آغاز ساخت نیروگاه خورشیدی ۱۵ مگاواتی در مهر فارس

آغاز ساخت نیروگاه خورشیدی ۱۵ مگاواتی در مهر فارس

مهر- همزمان با میلاد حضرت زینب کبری (س)، عملیات اجرایی احداث نیروگاه خورشیدی ۱۵ مگاواتی با ظرفیت تأمین برق برای 4 هزار خانوار در شهرستان مهر آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با میلاد حضرت زینب کبری (س) صبح سه شنبه کلنگ احداث نیروگاه خورشیدی ۱۵ مگاواتی با حضور جمعی از مسئولان و چهره‌های مذهبی و اجرایی در شهرستان مهر به زمین زده شد.

این نیروگاه شامل نصب ۱۶٬۳۰۰ پنل خورشیدی با توان ۷۰۰ وات است که توان تأمین برق ماهانه برای حدود ۴ هزار خانوار را دارد.

بهره‌برداری از این پروژه تا تیرماه سال ۱۴۰۵ پیش‌بینی شده است.

لازم به ذکر است این نیروگاه در زمینی به مساحت ۱۴ هکتار احداث و با اعتباری بالغ بر ۵ میلیون دلار، نمادی از بهره‌گیری از توان داخلی و فناوری‌های نوین در حوزه انرژی‌های تجدید پذیر خواهد بود.

ساخت این نیروگاه خورشیدی، گامی مؤثر در مسیر توسعه پایدار، کاهش آلاینده‌ها و تأمین انرژی پاک و الگویی موفق برای حرکت به‌سوی آینده‌ای سبز و روشن در جنوب استان فارس به‌شمار می‌رود.

کد مطلب 6637309

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