تحقیر زن؛ از جاهلیت قدیم تا فرهنگ غرب امروز

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله سیدکاظم نورمفیدی، عصر سه شنبه در همایش حضرت فاطمه (س) الگوی ماندگار که در مدرسه علمیه الزهرا گرگان برگزار شده بود با اشاره به فرارسیدن سالروز ولادت حضرت فاطمه زهرا (س)، جایگاه رفیع این بانوی بزرگ را الگویی بیبدیل برای زنان جهان دانست و اظهار کرد: اگر دنیا واقعبینانه نگاه کند، هیچ الگویی نمیتواند جایگزین شخصیت حضرت زهرا (س) شود؛ ایشان چه در زندگی فردی، چه خانوادگی و چه در تربیت فرزندان نمونه بودند.
وی با بیان اینکه زن در طول تاریخ، چه در شرق سنتی و چه در غرب مدرن، مورد ظلم قرار گرفته است، گفت: قرآن کریم تصویری شفاف از نگاه تحقیرآمیز جوامع جاهلی به زن ارائه میدهد؛ تا جایی که تولد دختر برای برخی مایه ننگ بود. این نگاه جاهلی متأسفانه تا مدتها در جوامع شرقی نیز ادامه داشت.
نورمفیدی با ذکر نمونههایی از فرهنگ سنتی که زنان را به حاشیه میراند، افزود: در برخی کشورهای اسلامی نیز رسوبات همان تفکر جاهلی دیده میشد و زن جایگاهی در متن جامعه نداشت.
غرب شخصیت زن را در ظاهر خلاصه کرده است
نماینده ولیفقیه در گلستان با انتقاد از نگاه ابزاری غرب به زن گفت: غرب برای اینکه به خیال خود زن را آزاد کند، شخصیت وی را در زیبایی ظاهری خلاصه کرد. امروز حتی متفکران و وجدانهای بیدار غرب نیز معترفند که خانواده در آن جوامع فروپاشیده و نقش زن به نمایشهای ظاهری تقلیل یافته است.
وی به خاطرهای از کنفرانس ادیان ابراهیمی در سوئیس اشاره کرد و افزود: در آن جلسه، مسیحیان، یهودیان و مسلمانان همه اذعان داشتند که خانواده در غرب از هم گسیخته شده و باید برای احیای آن چارهای اندیشید.
اسلام زن را همتراز مرد در مسیر کمال میداند
نورمفیدی با استناد به آیات قرآن کریم اظهار کرد: اسلام هیچ تفاوتی میان زن و مرد در مسیر کمال انسانی قائل نیست. قرآن میفرماید: مَن عَمِلَ صالِحاً مِن ذَکَرٍ أو أُنثی…؛ یعنی عمل صالح معیار ارزش است و جنسیت مطرح نیست.
وی افزود: قرآن در باب خانواده نیز فلسفه ازدواج را آرامش و مودت و رحمت معرفی کرده و این سه اصل باید بنیان هر خانواده سالمی باشد.
خانواده بر پایه محبت و رحمت ساخته میشود
وی افزود: رحمت نیز به معنای پوشاندن عیبها و رفع نواقص یکدیگر است؛ نه زن بینقص است و نه مرد. خانوادهای که بر محبت و رحمت بنا شود به تعالی میرسد.
حضرت زهرا (س) و امیرالمؤمنین (ع)؛ کاملترین الگوی زندگی مشترک
نورمفیدی با اشاره به رابطه کمنظیر حضرت زهرا (س) و امیرالمؤمنین (ع) گفت: این دو بزرگوار مصداق کامل آیه مودت و رحمت هستند. علی (ع) قسم یاد میکند که هرگز کاری نکرد تا فاطمه (س) ناراحت شود و فاطمه نیز بهترین یار علی در مسیر طاعت الهی بود.
وی افزود: ماجرای کمککردن امیرالمؤمنین (ع) در کارهای خانه و توصیه پیامبر (ص) به مردان برای همکاری در امور منزل، نشاندهنده عمق نگاه اسلام به عدالت و اخلاق خانوادگی است.
نورمفیدی با تاکید بر مسئولیت اجتماعی حضرت زهرا (س) گفت: ایشان تنها یک بانوی خانهدار نبودند. خطبه فدکیه نشاندهنده اوج معرفت و دانش ایشان است. همچنین به مشکلات مردم رسیدگی میکرد و زنان مدینه به ایشان مراجعه میکردند.
وی افزود: «شخصیتهایی همچون امام حسن (ع)، امام حسین (ع) و حضرت زینب (س) محصول دامان پاک فاطمه زهرا (س) هستند. چنین فرزندانی بدون مادری در تراز فاطمه (س) پرورش نمییافتند.
نورمفیدی با تقدیر از مادران شهدا و زنان کارآفرین استان گلستان گفت: برخی زنان با ایجاد اشتغال، تولید سالم و پرورش نسل مؤمن، کارهای بزرگی انجام میدهند و باید از آنان قدردانی شود.
وی اظهار کرد: اگر زنان جامعه به توصیههای اسلامی در زمینه خانواده و اخلاق پایبند باشند، در قیامت میتوانند سربلند در محضر حضرت زهرا (س) حاضر شوند.
