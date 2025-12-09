به گزارش خبرنگار مهر، مهدی زندیه‌وکیلی ظهر سه شنبه در نشست استانداران ادوار مختلف این استان مرکزی که همزمان با چهارمین هفته فرهنگی «برآستان آفتاب» در بیت تاریخی امام راحل (س) برگزار شد، افزود: سال گذشته استان با شدیدترین خشکسالی ۶۰ سال اخیر مواجه شد، اما با مدیریت منابع و اجرای طرح‌های اضطراری، از بروز بحران جدی در شهرهای اراک، ساوه و دیگر مناطق جلوگیری شد.

زندیه‌وکیلی با اشاره به اقدامات فوری در حوزه آب بیان کرد: با لایروبی سرشاخه‌ها و افزایش ورودی سدها، حفر ۳۰ حلقه چاه در اراک و ۱۹ حلقه چاه در ساوه، و همچنین استفاده از پساب صنعتی، توانستیم نیازهای شرب و صنعتی استان را تأمین کنیم.

استاندار مرکزی از احیای پروژه انتقال آب از سد کوچری به ساوه پس از سال‌ها توقف خبر داد و گفت: این پروژه در یک سال گذشته ۳۵ کیلومتر پیشرفت داشته و تکمیل آن به‌عنوان مهم‌ترین پروژه آبرسانی استان در دستور کار است.

وی با اشاره به جهش تولید انرژی خورشیدی اظهار کرد: با تدوین برنامه سه‌ساله و امضای میثاق‌نامه در ۱۲ بهمن ماه، تولید برق خورشیدی استان مرکزی از سه مگاوات به ۴۵۰ مگاوات در کمتر از ۹ ماه رسید و رتبه نخست کشور را کسب کرد. این میزان بیش از مصرف فعلی استان است.

زندیه‌وکیلی تأکید کرد: پراکندگی این ظرفیت در ۴۷۰ نقطه مختلف، علاوه بر تأمین پایدار انرژی، به کاهش آلودگی هوای اراک نیز کمک شایانی خواهد کرد.

پیشرفت در زیرساخت‌های حمل‌ونقل و مسکن

استاندار مرکزی از توسعه حمل‌ونقل هوایی استان خبر داد و گفت: برای نخستین بار سه فروند هواپیما اختصاصی استان خریداری شد و پروازهای مشهد مقدس افتتاح شد.

وی افزود: در حوزه راه و راهداری نیز یک میلیون تن آسفالت در سطح استان اجرا شد که معادل هفت سال فعالیت گذشته است.

زندیه‌وکیلی درباره بخش مسکن نیز بیان کرد: پروژه‌های نیمه‌تعطیل مسکن مهر و طرح‌های ملی با پیگیری جدی فعال شدند و تاکنون سه هزار واحد در ساوه و ۲ هزار واحد در اراک تحویل مردم شده است.

وی با اشاره به وضعیت مطلوب اقتصادی استان گفت: امروز در استان مرکزی هیچ کارخانه تعطیل یا دارای مشکل کارگری وجود ندارد، با اجرای طرح "سه‌شنبه‌های اقتصادی" و حضور مستقیم در بیش از ۳۰۰ واحد تولیدی، مشکلات کارخانجات با همکاری دستگاه‌های مرتبط در محل حل و فصل شد.

در حاشیه این نشست، جمعی از استانداران ادوار استان مرکزی از ارگ تاریخی میشیجان، مرکز نگهداری سالمندان و معلولان (سخا)، دندانپزشکی خیریه، بیت تاریخی امام راحل (س) و برخی واحدهای صنعتی بازدید کردند.