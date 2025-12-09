https://mehrnews.com/x39PMS ۱۸ آذر ۱۴۰۴، ۲۱:۵۱ کد خبر 6683838 استانها مرکزی استانها مرکزی ۱۸ آذر ۱۴۰۴، ۲۱:۵۱ بسته خبری هجدهم آذرماه استان مرکزی اراک- در این ویدئو مهمترین عناوین خبری هجدهم آذر ماه استان مرکزی را ملاحظه می کنید. دریافت 18 MB کد خبر 6683838 کپی شد مطالب مرتبط مقیمی: عدالت آموزشی برنامه اولویت دار رئیس دولت چهاردهم است زندگی میان آلودگی هوای اراک؛ نفسهای کوتاه در سایه صنایع و خودروها زندیه وکیلی:اجرای طرحهای اضطراری مرکزی را از بحران خشکسالی نجات داد برچسبها بسته خبری استان مرکزی آلودگی هوای اراک بودجه فرهنگی
نظر شما