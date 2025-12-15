به گزارش خبرگزاری مهر، سردار عزیزالله ملکی صبح دوشنبه در جلسه اتاق فکر پلیس و رسانه با حضور مدیران مسئول خبرگزاری‌ها، جراید و فعالان فضای مجازی، بر نقش همراهی رسانه‌ها با پلیس در بحران‌ها و اطلاع‌رسانی شفاف تأکید کرد و با تقدیر از اقدامات رسانه‌ها برای افزایش احساس امنیت در میان شهروندان، گفت: انتقاد سازنده همراه با ارائه راهکار و پیشنهاد می‌تواند گره‌گشا باشد و رسانه باید در مأموریت‌ها کنار پلیس باشد.

وی با اشاره به فداکاری‌های نیروهای انتظامی در جنگ ۱۲ روزه ادامه داد: مأموران انتظامی بیشترین شهید را تقدیم کشور کرده‌اند و رسانه‌ها باید در سختی‌ها و بحران‌ها همراه پلیس باشند.

فرمانده انتظامی فارس همچنین بر اهمیت اطلاع‌رسانی به موقع، شفاف و روایتگری درست تأکید کرد و افزود: این شیوه می‌تواند از شایعه‌سازی و انتشار اخبار جعلی جلوگیری کند.

سردار ملکی مبارزه بی‌امان با قاچاقچیان سوخت و باندهای سازمان‌یافته را از اولویت‌های پلیس فارس عنوان و ابراز امیدواری کرد که جلسات اتاق فکر با اصحاب رسانه به صورت مستمر برگزار شود.