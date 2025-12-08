  1. استانها
  2. فارس
۱۷ آذر ۱۴۰۴، ۱۸:۰۳

سارق مسلح طلافروشی در پاسارگاد فارس پس از ۱۰ سال دستگیر شد

سارق مسلح طلافروشی در پاسارگاد فارس پس از ۱۰ سال دستگیر شد

پاسارگاد- فرمانده انتظامی پاسارگاد از دستگیری سارق مسلح طلا فروشی که ۱۰ سال متواری و تحت تعقیب مراجع قضائی بود، توسط مأموران پلیس آگاهی این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علیرضا نگهبان گفت: در پی ارجاع چند فقره حکم جلب از مرجع قضائی مبنی بر دستگیری محکومان متواری، بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: کارآگاهان پلیس تحقیقات خود را آغاز و با اقدامات فنی و تخصصی مخفیگاه فردی که پس از سرقت مسلحانه از طلا فروشی به مدت ۱۰ سال متواری بود را شناسایی و در یک عملیات غافلگیرانه وی را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی پاسارگاد ضمن اشاره به تلاش شبانه روزی مأموران پلیس برای مقابله با مجرمان و هنجارشکنان، بیان داشت: متهم برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شد.

کد خبر 6682412

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۱۹:۴۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
      0 0
      پاسخ
      دیگر این سارقان پس از ده سال پول سرقت شده را در اختیار ندارند مشمول گذشت زمان میگردند

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها