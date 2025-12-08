سارق مسلح طلافروشی در پاسارگاد فارس پس از ۱۰ سال دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علیرضا نگهبان گفت: در پی ارجاع چند فقره حکم جلب از مرجع قضائی مبنی بر دستگیری محکومان متواری، بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: کارآگاهان پلیس تحقیقات خود را آغاز و با اقدامات فنی و تخصصی مخفیگاه فردی که پس از سرقت مسلحانه از طلا فروشی به مدت ۱۰ سال متواری بود را شناسایی و در یک عملیات غافلگیرانه وی را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی پاسارگاد ضمن اشاره به تلاش شبانه روزی مأموران پلیس برای مقابله با مجرمان و هنجارشکنان، بیان داشت: متهم برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شد.