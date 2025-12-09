  1. ورزش
۱۸ آذر ۱۴۰۴، ۱۸:۰۲

میهمانان ویژه در بازی بدون تماشاگر پرسپولیس و پیکان

بازی امروز پرسپولیس و پیکان با وجود اینکه بدون تماشاگر بود میهمانان ویژه ای را به همراه داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های فوتبال پیکان و پرسپولیس در حالی از ساعت ۱۷:۱۵ امروز از هفته سیزدهم در ورزشگاه پاس اکباتان برگزار شد که تصمیم بر عدم حضور تماشاگران گرفته شد.

با این حال تعدادی از بازیکنان مجوز ورود خانواده‌های خود را گرفته بودند تا نظیر اوستون ارونوف و یکی از دوستان خانوادگی اش بتوانند این دیدار را از جایگاه ویژه استادیوم تماشا کنند.

همچنین تعدادی از بوقچی های پرسپولیس نیز در ورزشگاه بودند اما اجازه تشویق بازیکنان خود را نداشتند.

همچنین سروش رفیعی به دلیل محرومیت و امید عالیشاه که به دلیل آسیب‌دیدگی در بازی حضور نداشتن به وررشگاه آمدند تا این دیدار را تماشا کنند.

اوسمار ویه‌را در دقایق ابتدایی مسابقه با کمک داور بازی دو بار بحث داشت که با ورود امیر عرب‌براقی داور وسط همراه بود تا سرمربی پرسپولیس را دعوت به آرامش کند.

مهدی مرتضویان

