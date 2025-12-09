جهانگیری: خدمت به مردم باید فارغ از هر نگاه سیاسی انجام شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید جهانگیری در شورای اداری شهرستان میناب که با هدف تکریم و معارفه بخشداران بندزرک و تیاب برگزار شد، به تشریح نقش بی‌بدیل مردم این استان در مسیر پیشرفت و پشتیبانی از نظام پرداخت و با اشاره به سابقه درخشان مردم هرمزگان، اظهار داشت: ایجاد همدلی و همراهی در این استان بسیار ارزشمند است. از زمان پیروزی انقلاب اسلامی، در عرصه‌های مختلفی چون دفاع مقدس با تقدیم شهدا و جانبازان، و همچنین در دوران سازندگی و توسعه، مردم هرمزگان همواره پیشگام بوده‌اند. تلاش آن‌ها واقعاً مثال‌زدنی است.

جهانگیری با اشاره به توطئه‌های دشمنان پس از انقلاب و جنگ تحمیلی، افزود: دشمنان با ایجاد تحریم‌ها و مشکلات اقتصادی قصد داشتند مردم را از نظام ناامید کنند، اما مردم بصیر هرمزگان با ایستادگی و مقاومت، بار دیگر وفاداری خود را ثابت کردند. این مقاومت نشان می‌دهد که ما باید بیش از گذشته برای خدمت‌رسانی تلاش کنیم و راهکارهای میانبر و جدیدی مبتنی بر خواست واقعی مردم ارائه دهیم. کوتاهی در خدمت‌رسانی، مسئولیتی بزرگ در پیشگاه خداوند است.

مدیرکل سیاسی استانداری هرمزگان رویکرد دولت در به‌کارگیری نیروهای بومی و متعهد را مورد تأکید قرار داد و خاطرنشان کرد: تأکید دولت بر استفاده از نیروهای توانمند و دلسوز استان است. انتخاب مسئولان با بررسی ابعاد مختلف و شناخت کامل از منطقه انجام می‌شود و نمونه آن، انتصابات اخیر در بخش‌های مهم استان است که با در نظر گرفتن همه جوانب صورت گرفته است.

جهانگیری در پایان بر وحدت و خدمت‌رسانی فراجناحی تأکید کرد و گفت: در استان هرمزگان صمیمیت و همدلی بسیار خوبی بین همه مسئولان و اقوام وجود دارد و همه برادریم و خدمت به مردم باید فارغ از هر نگاه سیاسی انجام شود. هرکس در هر مسئولیتی، باید خدمت به مردم را سرلوحه کار خود قرار دهد و در این راه، همه یک‌دل و همراه هستیم.