توقف تردد شناورها در بندر کیش

به گزارش خبرگزاری مهر سید محمدحسین رضوی طوسی افزود: این تصمیم به دنبال صدور هشدار سطح قرمز هواشناسی و با هدف صیانت از جان دریانوردان و ایمنی ترددهای دریایی گرفته شده است.
وی ادامه داد: در پی دریافت اطلاعیهها و هشدارهای هواشناسی سطح قرمز در استان، ضمن حضور فعال در نشست مدیریت بحران و انجام هماهنگیهای لازم با سازمان منطقه آزاد کیش، دریابانی و اداره شیلات، تردد تمامی شناورها را تا اطلاع ثانوی متوقف کرده است.
مدیر اداره بنادر و دریانوردی کیش گفت: این ممنوعیت شامل تمامی شناورها اعم از مسافری، تفریحی، صیادی و شناورهای حمل خودرو میشود و تا بازگشت شرایط جوی به وضعیت ایمن ادامه خواهد داشت.
رضوی طوسی همچنین با اشاره به اقدامات پیشگیرانه اظهار کرد: هشدارها و توصیههای ایمنی لازم از طریق مرکز کنترل ترافیک دریایی کیش به تمامی شناورهای در حال تردد ابلاغ شده و وضعیت جوی و دریایی بهصورت مستمر در حال پایش است.
به گفته وی؛ هرگونه تصمیمگیری جدید درباره ازسرگیری تردد دریایی، پس از بررسی آخرین گزارشهای هواشناسی و اطمینان از ایمنی کامل، اطلاعرسانی خواهد شد.
بر اساس اعلام هواشناسی هرمزگان؛ بارشهای سامانه جدید از مقادیر بالایی برخوردار خواهند بود و سبب آبگرفتگی معابر، سیلابی شدن مسیلها و طغیان رودخانههای فصلی و اختلال در ترددهای دریایی و هوایی در سطح استان خواهد شد.
نظر شما