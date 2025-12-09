به گزارش خبرنگار مهر، معاون اول رئیس‌جمهور در آئین افتتاحیه کنفرانس ملی علوم مدیریت که در دانشگاه الزهرا (س) برگزار شد، با تأکید بر اینکه هیچ تحول پایداری بدون تحول در مدیریت ممکن نیست، گفت: امروز جهان با شتابی بی‌سابقه دگرگون می‌شود؛ مسائل پیچیده‌تر، محیط‌ها ناپایدارتر و انتظارات جامعه از حکمرانی عمیق‌تر شده است. در چنین شرایطی، شیوه‌های مدیریت کلاسیک دیگر کافی نیست.



وی با اشاره به اینکه ۷۰ سال پیش بنیان‌گذاران آموزش مدیریت در ایران، این رشته مدیریت را پایه‌گذاری کردند تا کشور بر پایه دانش و مهارت به سمت توسعه حرکت کند، افزود: آموزش مدیریت در این دهه‌ها فراز و نشیب‌های فراوان داشته، اما یک حقیقت روشن باقی مانده و آن این است که بدون تحول در مدیریت، هیچ تحول پایداری در کشور رخ نخواهد داد.



عارف با ابراز تأسف از کاهش فرصت‌های مطالعاتی و شرکت در کنفرانس‌های بین‌المللی به دلیل مشکلات بودجه‌ای در سال‌های گذشته، اظهار امیدواری کرد: ان‌شاءالله این مشکل به‌زودی برطرف شود تا هم اساتید بتوانند خود را به‌روز نگه دارند و هم دانشجویان تحصیلات تکمیلی در مجامع علمی بین‌المللی حضور فعال داشته باشند.



وی ارتباط علمی را دوسویه دانست و تأکید کرد: ما باید دستاوردهای خود را در اختیار کشورهایی که مایل به استفاده از توان علمی ایران هستند قرار دهیم و همزمان از دانش آن‌ها بهره ببریم.



معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای که ۴۲ تا ۴۳ درصد جمعیت جهان را در بر می‌گیرد، همچنین عضویت در بریکس و اکو، گفت: این عضویت‌ها فرصت‌های بی‌نظیری برای مبادلات علمی گسترده فراهم کرده است. ما منع ارتباط علمی با هیچ کشوری که آن کشور را به رسمیت بشناسیم نداریم و همکاری‌های علمی را با جدیت توسعه خواهیم داد.



وی با اشاره به بحران شدید کم‌آبی در کشور به‌ویژه در تهران، گفت: امسال پنجمین یا ششمین سال متوالی خشکسالی جدی است و وضعیت مخازن آب تهران در ۶۰ سال اخیر بی‌سابقه بوده است. امیدواریم با بارندگی‌های پیش‌بینی‌شده در دو ماه آینده و مدیریت صحیح، این بحران تا حد زیادی کنترل شود.



معاون اول رئیس‌جمهور مدیریت بحران آب را یکی از پیچیده‌ترین مسائل کشور دانست و خطاب به حاضران گفت: مدیریت، رشته‌ای بسیار پیچیده و علمی است. همه خود را در مدیریت متخصص می‌دانند، اما شما دانشمندان و اساتید باید به جامعه نشان دهید که حل این چالش‌ها نیازمند دانش به‌روز، استفاده از همه فناوری‌های نوین و شایسته‌سالاری واقعی است.



معاون اول رئیس‌جمهور در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به سرعت سرسام‌آور پیشرفت فناوری، هشدار داد: امروز چالش بزرگ جهانی، حاکمیت فناوری بر علم است. اگر فناوری زاییده علم باشد، قابل مهار است، اما اگر فناوری بر علم چیره شود، به راحتی علم را به حاشیه می‌راند. ما به دلیل پیشینه فرهنگی عمیق‌مان می‌توانیم در حوزه فناوری‌های شناختی و حفظ انسانیت در برابر فناوری‌های نوظهور، نقش پیشرو داشته باشیم.



وی در پایان از برگزارکنندگان کنفرانس به‌ویژه انجمن علوم مدیریت ایران و دانشگاه الزهرا (س) که بیش از یک سال برای این رویداد زحمت کشیده‌اند، قدردانی کرد و اظهار امیدواری کرد که این کنفرانس دستاوردهای کاربردی و نوآورانه‌ای در حوزه حکمرانی هوشمند و حل چالش‌های کشور به‌ویژه در حوزه آب و انرژی داشته باشد.