مشمول شدن ۱۲۳ هزار خانوار کردستانی در فاز نخست کالابرگ الکترونیکی

به گزارش خبرنگار مهر، برهان صلواتی عصر سه شنبه در گفتوگو با خبرنگاران رسانههای کردستان از آغاز اجرای فاز نخست مرحله پنجم طرح کالابرگ الکترونیکی برای خانوارهای کمدرآمد استان خبر داد.
صلواتی با اشاره به اینکه این طرح بهمنظور بهبود وضعیت معیشتی دهکهای پایین جامعه طراحی شده است، گفت: در مجموع ۱۲۳ هزار و ۹۷۹ خانوار کردستانی با جمعیت ۳۲۲ هزار و ۴۰ نفر در این مرحله مشمول دریافت اعتبار شدهاند.
صلواتی با تأکید بر اینکه برای سه دهک اول درآمدی مبلغ ۶۲۰ هزار تومان اعتبار کالابرگ واریز شده است، اظهار داشت: این اقدام با هدف تقویت توان خرید خانوارهای کمدرآمد و کمک به تأمین بخشی از سبد غذایی آنها اجرا میشود و در ادامه مراحل بعدی نیز برای گروههای بیشتری اعمال خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه این طرح بهطور ویژه برای کاهش فشار هزینهای بر خانوادههایی اجرا میشود که بیشتر در معرض آسیبهای اقتصادی قرار دارند، افزود: خانوارهای مشمول میتوانند از طریق کالابرگ الکترونیکی اقلامی چون برنج، حبوبات، روغن، ماکارونی، گوشت مرغ و قرمز، تخممرغ، شیر و لبنیات، قند و شکر را از فروشگاههای طرف قرارداد خریداری کنند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان با بیان اینکه این کالاها جز اصلیترین اقلام مصرفی خانوارها بهشمار میروند، گفت: افزایش قیمت این محصولات طی ماههای اخیر تأثیر چشمگیری بر زندگی اقشار ضعیف گذاشته و اجرای کالابرگ میتواند از کاهش بیشتر قدرت خرید آنها جلوگیری کند.
به گفته وی، خانوارهای مشمول میتوانند بدون پرداخت مبلغ کامل نقدی، کالاهای ضروری خود را از محل اعتبار تخصیص یافته تأمین کنند.
صلواتی با اشاره به اهمیت این طرح در تقویت امنیت غذایی افزود: کمبود مصرف اقلام پروتئینی و مواد غذایی پایه به مرور زمان آثار منفی بر سلامت جامعه برجای میگذارد و برای همین، طرح کالابرگ میتواند نقش مهمی در حفظ کیفیت تغذیه خانوارهای کمدرآمد داشته باشد.
وی همچنین کالابرگ الکترونیکی را رویکردی مؤثر در مدیریت هدفمند یارانهها دانست و گفت: اجرای این طرح موجب میشود منابع حمایتی با دقت بیشتری به گروههای هدف برسد و از هدررفت اعتبارات جلوگیری شود.
مدیرکل کار کردستان در پایان با اشاره به نقش این طرح در کاهش نابرابریهای اقتصادی اعلام کرد: زمانبندی مراجعه سایر دهکهای مشمول طرح کالابرگ الکترونیکی در مراحل بعدی اطلاعرسانی خواهد شد.
نظر شما