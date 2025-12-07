افزایش مبلغ کالابرگ به ۶۲۰ هزار تومان برای سه دهک نخست در همدان

به گزارش خبرگزاری مهر، وهب مختاران عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به جزئیات مرحله جدید کالابرگ اظهار کرد: برای مشمولان دهک‌های اول تا سوم درآمدی، مبلغ ۶۲۰ هزار تومان اعتبار به‌ازای هر نفر شارژ شده است.

به گفته وی، این اعتبار برای خرید شیر و لبنیات، گوشت مرغ و قرمز، تخم‌مرغ، حبوبات، برنج، ماکارونی، روغن، قند و شکر قابل استفاده است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی همدان با بیان اینکه مبلغ کالابرگ در سه دهک نخست از ۵۰۰ هزار تومان به ۶۲۰ هزار تومان افزایش یافته، افزود: این اقدام با هدف حمایت بیشتر از قدرت خرید خانوارها انجام شده است.

مختاران همچنین درباره نحوه استفاده از اعتبار توضیح داد: مشمولان می‌توانند کالاهای تعیین‌شده را متناسب با نیاز خود خریداری کنند و هیچ محدودیتی در مقدار خرید یا انتخاب برند وجود ندارد. در صورت خرید بیش از سقف اعتبار، مابه‌التفاوت توسط خریدار پرداخت می‌شود.

وی عنوان کرد: اعتبار تخصیص‌یافته تا پایان اسفند ۱۴۰۴ قابل استفاده است و امکان خرید در چند نوبت نیز وجود دارد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان همدان در ادامه از اجرای طرح یسنا خبر داد و افزود: در این طرح مبلغ ۶۵۰ هزار تومان اعتبار خرید خوراکی رایگان برای مادران باردار و خانوارهای دارای کودک شیرخوار زیر یک سال واریز شده است.

به گفته مختاران، این طرح با هدف بهبود تغذیه کودکان و حمایت از مادران باردار و شیرخوار زیر ۵ سال در بستر کالابرگ الکترونیکی اجرا می‌شود و خانوارهای مشمول می‌توانند از مزایای آن بهره‌مند شوند.

وی همچنین به طرح حمایت غذایی کودکان ۵ تا ۵۹ ماهه مبتلا به سوءتغذیه اشاره کرد و گفت: این طرح ملی با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت بهداشت و سازمان برنامه و بودجه اجرا می‌شود.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی همدان عنوان کرد: خانوارهای شناسایی‌شده از سوی وزارت بهداشت از ابتدای آذرماه ۱۴۰۴ می‌توانند با مراجعه به فروشگاه‌های طرف قرارداد شبکه ملی اعتبار، اقلام غذایی موردنیاز کودکان خود را به‌صورت رایگان دریافت کنند.