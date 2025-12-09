به گزارش خبرگزاری مهر، حیدر حقجویان، فرمانده انتظامی شهرستان اسلامآبادغرب، از موفقیت مأموران این نیرو در شناسایی و توقیف محموله دام قاچاق در محورهای شهرستان خبر داد. این عملیات به دنبال اجرای طرحهای کنترل محورهای مواصلاتی و تشدید مقابله با قاچاق دام انجام شد.
به گفته وی، مأموران پاسگاه «کَلّهجوب» هنگام گشتزنی در حوزه استحفاظی خود به چهار دستگاه وانت نیسان مشکوک شدند و با رعایت نکات ایمنی آنها را متوقف کردند. بررسیهای اولیه نشان داد که خودروها در حال انتقال محمولهای غیرمجاز هستند.
حقجویان افزود: پس از بازرسی دقیق از خودروها، ۱۶ رأس گوساله فاقد هرگونه مدارک قانونی کشف و مشخص شد که این دامها به قصد جابهجایی قاچاق حمل میشدند. ارزش محموله نیز توسط کارشناسان شش میلیارد ریال برآورد شده است.
وی با اشاره به نقش تلاشهای اطلاعاتی و میدانی مأموران در کشف این پرونده تأکید کرد که برخورد با قاچاق دام بهمنظور حمایت از تولید داخلی و جلوگیری از خروج غیرقانونی احشام از کشور، یکی از اولویتهای اصلی پلیس در استان است.
فرمانده انتظامی اسلامآبادغرب همچنین از دستگیری چهار نفر در ارتباط با این پرونده خبر داد و گفت: متهمان پس از تشکیل پرونده برای طی مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدهاند. او از شهروندان خواست هرگونه موارد مشکوک را از طریق مرکز فوریتهای پلیسی گزارش دهند.
نظر شما