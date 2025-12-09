به گزارش خبرگزاری مهر، حیدر حق‌جویان، فرمانده انتظامی شهرستان اسلام‌آبادغرب، از موفقیت مأموران این نیرو در شناسایی و توقیف محموله دام قاچاق در محورهای شهرستان خبر داد. این عملیات به دنبال اجرای طرح‌های کنترل محورهای مواصلاتی و تشدید مقابله با قاچاق دام انجام شد.

به گفته وی، مأموران پاسگاه «کَلّه‌جوب» هنگام گشت‌زنی در حوزه استحفاظی خود به چهار دستگاه وانت نیسان مشکوک شدند و با رعایت نکات ایمنی آن‌ها را متوقف کردند. بررسی‌های اولیه نشان داد که خودروها در حال انتقال محموله‌ای غیرمجاز هستند.

حق‌جویان افزود: پس از بازرسی دقیق از خودروها، ۱۶ رأس گوساله فاقد هرگونه مدارک قانونی کشف و مشخص شد که این دام‌ها به قصد جابه‌جایی قاچاق حمل می‌شدند. ارزش محموله نیز توسط کارشناسان شش میلیارد ریال برآورد شده است.

وی با اشاره به نقش تلاش‌های اطلاعاتی و میدانی مأموران در کشف این پرونده تأکید کرد که برخورد با قاچاق دام به‌منظور حمایت از تولید داخلی و جلوگیری از خروج غیرقانونی احشام از کشور، یکی از اولویت‌های اصلی پلیس در استان است.

فرمانده انتظامی اسلام‌آبادغرب همچنین از دستگیری چهار نفر در ارتباط با این پرونده خبر داد و گفت: متهمان پس از تشکیل پرونده برای طی مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شده‌اند. او از شهروندان خواست هرگونه موارد مشکوک را از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی گزارش دهند.