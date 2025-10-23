به گزارش خبرگزاری مهر، نوذر نظری از کشف محموله بزرگ دام قاچاق توسط مأموران پاسگاه انتظامی قلعه شاهین خبر داد و اظهار کرد: در راستای اجرای طرح تشدید برخورد با پدیده قاچاق دام، مأموران حین گشت‌زنی در محورهای مواصلاتی شهرستان به یک دستگاه کامیون مشکوک شدند و بلافاصله آن را متوقف کردند.

وی افزود: مأموران پس از بازرسی دقیق خودرو، موفق به کشف ۵۵ رأس دام قاچاق شدند که بدون هرگونه مجوز قانونی در حال انتقال به خارج از استان بود.

فرمانده انتظامی سرپل‌ذهاب با اشاره به ارزش تقریبی این محموله قاچاق، گفت: بر اساس برآورد کارشناسان، ارزش دام‌های مکشوفه بیش از ۱۱ میلیارد ریال است.

نظری ادامه داد: در این رابطه یک نفر دستگیر و پس از تشکیل پرونده، برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.

وی در پایان با تأکید بر تداوم طرح‌های نظارتی و کنترلی پلیس در محورهای ارتباطی استان، خاطرنشان کرد: مقابله با قاچاق دام و کالا از اولویت‌های مهم مأموریت‌های انتظامی است و پلیس اجازه نخواهد داد عده‌ای سودجو با اقدامات غیرقانونی، امنیت اقتصادی و معیشت مردم را به خطر اندازند.