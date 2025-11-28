توقیف محموله ۱۰ میلیاردی دام قاچاق در کنگاور

به گزارش خبرگزاری مهر، ایمان مرادی اظهار کرد: مأموران انتظامی شهرستان کنگاور در راستای اجرای طرح‌های مبارزه با قاچاق و حین کنترل دقیق خودروهای عبوری در محورهای مواصلاتی منطقه، به تردد دو دستگاه خودروی باری نیسان مشکوک شده و برای بررسی بیشتر دستور توقف صادر کردند.

وی افزود: پس از متوقف کردن خودروها و انجام بازرسی‌های لازم توسط مأموران، تعداد ۱۰ رأس گوساله که فاقد هرگونه مجوز حمل و نقل قانونی و مدارک دامپزشکی بود، کشف و ضبط شد.

فرمانده انتظامی شهرستان کنگاور با اشاره به برآورد قیمت دام‌های مکشوفه تصریح کرد: طبق نظر کارشناسان مربوطه، ارزش ریالی این محموله قاچاق بالغ بر ۱۰ میلیارد ریال تخمین زده شده است.

مرادی در پایان خاطرنشان کرد: در پی این عملیات ۲ نفر متهم دستگیر شدند که پس از تشکیل پرونده مقدماتی، برای سیر مراحل قانونی و صدور احکام قضائی به مراجع ذی‌صلاح معرفی گردیدند.