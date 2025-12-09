به گزارش خبرنگار مهر، سید مجتبی حسینی زاده شامگاه سه شنبه در نشست ظرفیت‌های هوشمندسازی بخش کشاورزی، با اشاره به گفت‌وگو با بیش از ۵۰ شرکت فعال در این حوزه بیان کرد که تیمی از خبرگان برای طراحی و هدایت نقشه‌راه هوشمندسازی گلخانه‌ها تشکیل شده است.

وی افزود: پس از ارزیابی‌های تخصصی، ۱۳ شرکت به‌عنوان مجموعه‌های منتخب تعیین شدند و این شرکت‌ها قادر خواهند بود در اجرای طرح ملی هوشمندسازی گلخانه‌ها نقش‌آفرینی کنند.

حسین‌زاده با اشاره به طراحی مدل ارتباطی میان بخش فناوری و کشاورزی توضیح داد: روند اجرایی پروژه از الگوی هزینه‌کرد مستقیم به ارائه تسهیلات ارزان‌قیمت تغییر یافته و این رویکرد با هدف افزایش بهره‌وری و مشارکت بخش خصوصی دنبال می‌شود.

وی ابراز امیدواری کرد: اجرای طرح هوشمندسازی گلخانه‌ها بتواند گامی مؤثر در توسعه و ترویج کشاورزی فناورانه در استان باشد و سایر مناطق کشور نیز به این مسیر وارد شوند. همچنین از وزارت جهاد کشاورزی درخواست شد در فرآیند اجرای گلخانه‌های هوشمند همکاری و همراهی لازم را ارائه کند تا امکان توسعه پایلوت ملی این طرح فراهم شود.

هوشمندسازی؛ راهی برای عبور از کشاورزی سنتی

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات مازندران نیز در این نشست با اشاره به اهمیت زنجیره ارزش غذایی بیان کرد: ظرفیت‌های پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات می‌تواند نقش مهمی در پیشبرد طرح هوشمندسازی گلخانه‌ها داشته باشد.

اسماعیل اعزی با اشاره به برنامه‌های تکمیلی این حوزه اظهار داشت: هدف‌گذاری انجام‌شده برای اجرای این پروژه، تبدیل مازندران به پایلوت کشوری در حوزه کشاورزی هوشمند است و اجرای موفق آن می‌تواند گذار از کشاورزی سنتی به کشاورزی مدرن را در استان سرعت ببخشد.