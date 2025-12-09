کیان ظهرابی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تأکید بر اهمیت ترخیص بیمار در فرآیند درمان اظهار کرد: ترخیص بهعنوان آخرین مرحله از فرآیند بستری، نقش مهمی در تکمیل چرخه مراقبت، تضمین تداوم درمان و ارتقای ایمنی و رضایت بیماران دارد.
وی افزود: دستورالعمل ترخیص بر بالین بیمار بهعنوان الگویی تأیید شده در دنیا، با هدف کاهش میانگین زمان ترخیص، بهبود گردش تخت، تسهیل در روند پذیرش و ترخیص و افزایش رضایتمندی بیماران به کلیه بیمارستانهای استان ابلاغ شده است.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه تصریح کرد: این دستورالعمل هماکنون در شش بیمارستان از مجموعه بیمارستانهای شهر کرمانشاه در حال اجرا است و نتایج اولیه نشاندهنده بهبود فرایندهای درمانی و خدماتی در این مراکز است.
