  1. استانها
  2. کرمانشاه
۱۸ آذر ۱۴۰۴، ۲۰:۵۱

اجرای دستورالعمل ترخیص بر بالین در بیمارستان‌های کرمانشاه

اجرای دستورالعمل ترخیص بر بالین در بیمارستان‌های کرمانشاه

کرمانشاه– معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه اعلام کرد: ترخیص بر بالین بیمار با هدف کاهش زمان ترخیص، بهبود گردش تخت و افزایش رضایت بیماران در شش بیمارستان کرمانشاه اجرا می‌شود.

کیان ظهرابی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تأکید بر اهمیت ترخیص بیمار در فرآیند درمان اظهار کرد: ترخیص به‌عنوان آخرین مرحله از فرآیند بستری، نقش مهمی در تکمیل چرخه مراقبت، تضمین تداوم درمان و ارتقای ایمنی و رضایت بیماران دارد.

وی افزود: دستورالعمل ترخیص بر بالین بیمار به‌عنوان الگویی تأیید شده در دنیا، با هدف کاهش میانگین زمان ترخیص، بهبود گردش تخت، تسهیل در روند پذیرش و ترخیص و افزایش رضایت‌مندی بیماران به کلیه بیمارستان‌های استان ابلاغ شده است.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه تصریح کرد: این دستورالعمل هم‌اکنون در شش بیمارستان از مجموعه بیمارستان‌های شهر کرمانشاه در حال اجرا است و نتایج اولیه نشان‌دهنده بهبود فرایندهای درمانی و خدماتی در این مراکز است.

کد خبر 6683778

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها