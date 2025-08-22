به گزارش خبرنگار مهر، محمد رشیدی نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی صبح جمعه از دو بیمارستان مهم شهر کرمانشاه، امام علی (ع) و طالقانی بازدید کرد.

رشیدی در حاشیه این بازدید با بیان اینکه این دو مرکز درمانی از ظرفیت‌های ارزشمند استان در حوزه سلامت هستند، اظهار داشت: این بازدید با هدف تقدیر از کادر درمان و پرسنل این بیمارستان‌ها انجام شد؛ به‌ویژه آن دسته از نیروهایی که در شرایط جنگ ۱۲ روزه با تمام توان در کنار مردم ایستادند و در درمان مجروحان جنگی خدمات چشمگیری ارائه دادند.

وی با اشاره به وضعیت اورژانس دوم بیمارستان طالقانی که اخیراً افتتاح شده است، گفت: خوشبختانه امکانات و تجهیزات بسیار خوبی برای این اورژانس در نظر گرفته شده و تکمیل آن برای شهری مانند کرمانشاه که بیمارستان طالقانی آن مرکز اصلی پذیرش بیماران ناشی از حوادث و تروماست، ضروری بود. با این حال تجهیزاتی همچون دستگاه سی‌تی‌اسکن همچنان مورد نیاز است تا بیماران برای دریافت خدمات مجبور به طی مسیرهای طولانی نباشند.

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس در ادامه به بازدید از بیمارستان تخصصی قلب امام علی (ع) نیز اشاره کرد و افزود: این بیمارستان با وجود پرسنل مجرب و امکانات قابل توجه، همچنان نیازمند تجهیزاتی از جمله آمبولانس برای تسهیل در خدمات‌رسانی به بیماران است.

رشیدی تصریح کرد: در جریان بازدید از نزدیک به ۲۰۰ بیمار بستری در این دو بیمارستان، آنچه به وضوح مشهود بود رضایت عمومی بیماران از خدمات ارائه‌شده توسط پرسنل درمانی و نحوه برخورد آنان با مراجعه‌کنندگان بود. این رضایت نشان می‌دهد کادر درمان با تمام توان در خدمت همشهریان خود هستند.

وی یکی از دغدغه‌های جدی کادر درمان را موضوع معوقات پرداختی دانست و اظهار داشت: این مطالبات از مدت‌ها پیش باقی مانده و جزو مطالبات جدی پرسنل درمان است. لازم است مجلس و دولت اعتبارات لازم را برای پرداخت این معوقات و رفع نگرانی‌های جامعه پزشکی و پرستاری کشور پیش‌بینی کنند.

رشیدی در پایان از تلاش‌های رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، معاونان و همکاران آنها قدردانی کرد و گفت: کادر درمان استان کرمانشاه در سخت‌ترین شرایط، حتی در زمان بحران‌های جنگی، با ایثار و فداکاری در کنار مردم ایستاده‌اند و شایسته است همه مسئولان برای رفع مشکلات و تأمین نیازهای آنان تلاش مضاعف داشته باشند.