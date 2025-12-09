  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۱۸ آذر ۱۴۰۴، ۲۱:۰۳

پلمب ۵ واحد صنفی متخلف در شهرستان زابل

زابل - ۴ واحد نانوایی و یک باب بستنی‌فروشی در زابل به دلیل عدم رعایت استانداردهای بهداشتی ضروری، کیفیت نامطلوب نان و تکرار تخلفات، با حکم قضائی پلمب شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، در راستای اجرای طرح نظارت مستمر بهداشتی بر مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی، شامگاه سه شنبه تیم‌های بازرسی متشکل از نمایندگانی از سازمان صنعت، معدن و تجارت (صمت)، اداره غله و خدمات جهاد کشاورزی و فرمانداری زابل، از واحدهای صنفی مختلف بازدید به عمل آوردند.

در جریان این گشت‌های کنترل، با تعدادی از واحدهای متخلف که با وجود اخطارهای مکرر، نسبت به رفع نواقص و رعایت موازین بهداشتی اقدام نکرده بودند، برخورد قانونی صورت گرفت که ۴ واحد نانوایی و یک باب بستنی‌فروشی به دلیل عدم رعایت استانداردهای بهداشتی ضروری، کیفیت نامطلوب نان (در نانوایی‌ها) و تکرار تخلفات، با حکم قضائی پلمب شدند.

محمد علی دروهی رئیس مرکز بهداشت زابل با تأکید بر تداوم اینگونه بازرسی‌های مشترک و سختگیرانه، به خبرنگار مهر گفت: کارگروه آرد و نان با جدیت در حال پایش است و سلامت و کیفیت غذای مردم، به ویژه نان به عنوان قوت غالب، خط قرمز دستگاه‌های نظارتی است. با هیچ متخلفی در این زمینه مدارا نخواهد شد.

وی در پایان از همشهریان گرامی درخواست کرد تا در صورت مشاهده هر گونه تخلف بهداشتی یا کیفیت نامطلوب محصولات، مراتب را از طریق سامانه‌های گزارش‌دهی ۱۹۰ به مرکز بهداشت اطلاع دهند.

