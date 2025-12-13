به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی اقوامیپناه، مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر با اشاره به برگزاری جلسه مشترک خود با معاون وزیر و مدیرکل دفتر نشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: در این جلسه موضوع ساماندهی فروش کتاب در فضاهای حقیقی و مجازی بهصورت تخصصی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و ابعاد مختلف فعالیتهای مرتبط با عرضه کتاب، بهویژه در بسترهای غیررسمی، بررسی شد.
مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر افزود: در این نشست همچنین درباره وضعیت فروش کتاب توسط دست فروشان به ویژه در خیابان انقلاب و ضرورت ایجاد چارچوبی مشخص برای فعالیت این گروه گفتوگو شد تا ضمن حمایت از چرخه نشر، از بروز بینظمی و تخلفات احتمالی جلوگیری شود.
اقوامیپناه با تأکید بر نقش مدیریت شهری در نظمبخشی به مشاغل شهری تصریح کرد: شهرداری تهران آمادگی کامل خود را برای ساماندهی دست فروشان کتاب در خیابان انقلاب اعلام کرده است، اما اجرای این امر منوط به اخذ مجوزهای قانونی از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.
وی خاطرنشان کرد: مجوزهای مورد نیاز باید توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و از مراجع ذیربط قانونی دریافت شود تا اقدامات اجرایی شهرداری در چارچوب ضوابط و قوانین مربوطه انجام گیرد.
مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر در پایان تأکید کرد: همافزایی میان شهرداری تهران و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی میتواند زمینهساز ساماندهی اصولی بازار فروش کتاب و حمایت همزمان از حقوق ناشران، کتابفروشان و شهروندان باشد.
