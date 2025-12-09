  1. استانها
  2. کرمانشاه
۱۸ آذر ۱۴۰۴، ۲۱:۲۷

فرماندار قصرشیرین: زلزله ۴.۳ ریشتری این شهرستان خسارتی نداشت

کرمانشاه- فرماندار قصرشیرین از نبود هرگونه خسارت جانی و مالی خبر داد و گفت: تیم‌های ارزیاب برای بررسی دقیق مرکز وقوع زلزله به مناطق مورد نظر اعزام شده‌اند.

محمد شفیعی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به زلزله‌ای که شامگاه دوشنبه حوالی قصرشیرین به وقوع پیوست، اظهار داشت: بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد این زمین‌لرزه هیچ‌گونه خسارت جانی و مالی به دنبال نداشته و شرایط منطقه کاملاً عادی است.

فرماندار قصرشیرین افزود: بلافاصله پس از وقوع زلزله، هماهنگی‌های لازم با دستگاه‌های اجرایی، نیروهای امدادی و خدمات‌رسان انجام شد و تیم‌های ارزیاب برای بررسی دقیق کانون و مناطق پیرامونی زمین‌لرزه به محل اعزام شدند تا در صورت مشاهده هرگونه آسیب احتمالی، اقدامات لازم انجام شود.

شفیعی تصریح کرد: بر اساس گزارش‌های دریافتی از تیم‌های مستقر در منطقه، تاکنون موردی از خسارت واحدهای مسکونی یا آسیب به زیرساخت‌ها گزارش نشده و وضعیت در شهر قصرشیرین و روستاهای اطراف پایدار است.

وی با تأکید بر آمادگی کامل نیروهای امدادی عنوان کرد: همه دستگاه‌های خدمات‌رسان و امدادی در حالت آماده‌باش به سر می‌برند و برنامه‌های لازم برای مواجهه با شرایط اضطراری احتمالی پیش‌بینی شده است.

فرماندار قصرشیرین در پایان گفت: از مردم درخواست می‌شود ضمن حفظ آرامش، اخبار و اطلاعیه‌های رسمی را فقط از مراجع معتبر و رسانه‌های رسمی دنبال کنند.

