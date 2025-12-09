فرماندار قصرشیرین: زلزله ۴.۳ ریشتری این شهرستان خسارتی نداشت

محمد شفیعی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به زلزلهای که شامگاه دوشنبه حوالی قصرشیرین به وقوع پیوست، اظهار داشت: بررسیهای اولیه نشان میدهد این زمینلرزه هیچگونه خسارت جانی و مالی به دنبال نداشته و شرایط منطقه کاملاً عادی است.
فرماندار قصرشیرین افزود: بلافاصله پس از وقوع زلزله، هماهنگیهای لازم با دستگاههای اجرایی، نیروهای امدادی و خدماترسان انجام شد و تیمهای ارزیاب برای بررسی دقیق کانون و مناطق پیرامونی زمینلرزه به محل اعزام شدند تا در صورت مشاهده هرگونه آسیب احتمالی، اقدامات لازم انجام شود.
شفیعی تصریح کرد: بر اساس گزارشهای دریافتی از تیمهای مستقر در منطقه، تاکنون موردی از خسارت واحدهای مسکونی یا آسیب به زیرساختها گزارش نشده و وضعیت در شهر قصرشیرین و روستاهای اطراف پایدار است.
وی با تأکید بر آمادگی کامل نیروهای امدادی عنوان کرد: همه دستگاههای خدماترسان و امدادی در حالت آمادهباش به سر میبرند و برنامههای لازم برای مواجهه با شرایط اضطراری احتمالی پیشبینی شده است.
فرماندار قصرشیرین در پایان گفت: از مردم درخواست میشود ضمن حفظ آرامش، اخبار و اطلاعیههای رسمی را فقط از مراجع معتبر و رسانههای رسمی دنبال کنند.
