رسانه ها شایعات ناشی از زمین لرزه در کاشمر را مدیریت کردند

مهدی فروزان در گفتگو با مهر بیان کرد: با وقوع دو زمین لرزه در طی یک هفته گذشته شایعات بسیاری در خصوص فعال شدن گسل «درونه» در این شهرستان بالا گرفت که موجب اضطراب جمعیت ۱۶۲ هزار نفری مردم این شهرستان شد.

وی با بیان اینکه خوشبختانه در طی وقوع دو زمین لرزه هفته گذشته هیچ گونه تلفات جانی گزارش نشد و خسارت مالی قابل توجهی وارد نشد ادامه داد: رسانه ها در این راستا اخبار مبتنی با واقعیت را منتشر کردند و از دامن زدن به شایعات و اضطراب مردم جلوگیری کردند.

وی خسارت ناشی از زمین لرزه های هفته گذشته را شامل مصدومیت تعداد ۳۵ نفر از شهروندان عنوان کرد و گفت: جراحات وارده به دلیل تعجیل شهروندان در هنگام خروج از منزل رخ داد.

وی با بیان اینکه با وقوع زمین لرزه تمامی نیروهای امدادی و عملیاتی در کمترین زمان ممکن در حالت آماده باش درآمدند ادامه داد: ستاد بحران این شهرستان با وقوع نخستین زلزله تشکیل و تمامی تمهیدات لازم برای هر گونه حادثه احتمالی اندیشیده شد.

فرماندار کاشمر بیان کرد: با توجه به همجواری و قرار گرفتن این شهرستان بر روی گسل فعال «درونه» لذا لازم است به منظور آمادگی بیشتر تمهیداتی از از جمله محل اسکان موقت برای شهروندان اقدام کرد.

وی همچنین از شهروندان خواست تا در زمان وقوع حوادث غیرمترقبه از جمله زلزله از توجه به شایعات خودداری کرده و اخبار و اطلاعات مورد نیاز خود را از منابع رسمی و صاحب نظر دریافت کنند.