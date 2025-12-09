مسعود قلعهسفیدی در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: در تاریخ ۱۸ آذر ۱۴۰۴ و در ساعت ۲۰:۴۶ زمینلرزهای به قدرت ۴.۳ ریشتر در عمق ۱۲ کیلومتری زمین، در محدوده ۹ کیلومتری جنوب شهرستان قصرشیرین به وقوع پیوست که بلافاصله پس از آن تمهیدات لازم از سوی اورژانس ۱۱۵ استان به اجرا درآمد.
وی افزود: بلافاصله پس از ثبت این زمینلرزه، مرکز هدایت عملیات بحران اورژانس فعال شد و تمامی پایگاههای اورژانس در شهرستان قصرشیرین و مناطق اطراف در حالت آمادهباش کامل قرار گرفتند تا در صورت نیاز، خدمات امدادی و درمانی بدون وقفه به شهروندان ارائه شود.
قلعهسفیدی بیان کرد: خوشبختانه بر اساس پیگیریهای انجامشده توسط عوامل اورژانس ۱۱۵ و گزارشهای دریافتی از پایگاهها و مراکز درمانی، این حادثه هیچگونه مصدوم یا فوتی در پی نداشته و تاکنون موردی از مراجعه آسیبدیدگان مرتبط با زمینلرزه گزارش نشده است.
رئیس اورژانس پیشبیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه تصریح کرد: تیمهای امدادی اورژانس همچنان در حال پایش وضعیت منطقه هستند و آمادگی کامل برای حضور سریع در محل و ارائه خدمات در صورت بروز هرگونه حادثه احتمالی وجود دارد.
