آماده‌باش کامل اورژانس ۱۱۵ کرمانشاه پس از زمین‌لرزه قصرشیرین

کرمانشاه- رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه از آماده‌باش کامل نیروهای امدادی پس از وقوع زمین‌لرزه ۴.۳ ریشتری در حوالی قصرشیرین خبر داد.

مسعود قلعه‌سفیدی در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: در تاریخ ۱۸ آذر ۱۴۰۴ و در ساعت ۲۰:۴۶ زمین‌لرزه‌ای به قدرت ۴.۳ ریشتر در عمق ۱۲ کیلومتری زمین، در محدوده ۹ کیلومتری جنوب شهرستان قصرشیرین به وقوع پیوست که بلافاصله پس از آن تمهیدات لازم از سوی اورژانس ۱۱۵ استان به اجرا درآمد.

وی افزود: بلافاصله پس از ثبت این زمین‌لرزه، مرکز هدایت عملیات بحران اورژانس فعال شد و تمامی پایگاه‌های اورژانس در شهرستان قصرشیرین و مناطق اطراف در حالت آماده‌باش کامل قرار گرفتند تا در صورت نیاز، خدمات امدادی و درمانی بدون وقفه به شهروندان ارائه شود.

قلعه‌سفیدی بیان کرد: خوشبختانه بر اساس پیگیری‌های انجام‌شده توسط عوامل اورژانس ۱۱۵ و گزارش‌های دریافتی از پایگاه‌ها و مراکز درمانی، این حادثه هیچ‌گونه مصدوم یا فوتی در پی نداشته و تاکنون موردی از مراجعه آسیب‌دیدگان مرتبط با زمین‌لرزه گزارش نشده است.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه تصریح کرد: تیم‌های امدادی اورژانس همچنان در حال پایش وضعیت منطقه هستند و آمادگی کامل برای حضور سریع در محل و ارائه خدمات در صورت بروز هرگونه حادثه احتمالی وجود دارد.

