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۲۰ تیر ۱۴۰۲، ۶:۲۰

رئیس اورژانس کرمانشاه:

واژگونی خودروی پژو پارس در کرمانشاه ۵ مصدوم به جای گذاشت

واژگونی خودروی پژو پارس در کرمانشاه ۵ مصدوم به جای گذاشت

کرمانشاه- رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه گفت: واژگونی خودروی پژو پارس در کرمانشاه پنج مصدوم به جای گذاشت.

مسعود قلعه سفیدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در ساعات پایانی روز نوزدهم تیر ماه به دنبال واژگونی یه دستگاه سواری پژو پارس در شهر کرمانشاه پنج نفر مصدوم شدند.

وی افزود: این حادثه در محور کرمانشاه به سمت پلیس راه قزانچی نرسیده به دوربرگردان گاوانه به وقوع پیوست.

رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه تصریح کرد: پس از دریافت گزارش سانحه تصادف بلافاصله نیروهای امدادی به محل حادثه اعزام شدند.

قلعه سفیدی بیان کرد: مددجویان به وسیله آمبولانس‌های اورژانس ۱۱۵ کرمانشاه به بیمارستان طالقانی برای ادامه روند درمان منتقل شدند.

کد مطلب 5833302

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