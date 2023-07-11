واژگونی خودروی پژو پارس در کرمانشاه ۵ مصدوم به جای گذاشت

مسعود قلعه سفیدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در ساعات پایانی روز نوزدهم تیر ماه به دنبال واژگونی یه دستگاه سواری پژو پارس در شهر کرمانشاه پنج نفر مصدوم شدند.

وی افزود: این حادثه در محور کرمانشاه به سمت پلیس راه قزانچی نرسیده به دوربرگردان گاوانه به وقوع پیوست.

رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه تصریح کرد: پس از دریافت گزارش سانحه تصادف بلافاصله نیروهای امدادی به محل حادثه اعزام شدند.

قلعه سفیدی بیان کرد: مددجویان به وسیله آمبولانس‌های اورژانس ۱۱۵ کرمانشاه به بیمارستان طالقانی برای ادامه روند درمان منتقل شدند.