زلزله ۴.۷ ریشتری گهواره مصدوم نداشته است

مسعود قلعهسفیدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ساعت ۸:۲۱ دقیقه صبح امروز یکشنبه ۱۴ خرداد ماه زمین لرزهای به بزرگی ۴.۷ ریشتر گهواره را در استان کرمانشاه را لرزاند.
وی افزود: زلزله پنج بار که ۲ بار با شدت ۴.۷ ریشتر و سه بار با ریشترهای کمتر از ۳ رخ داده است.
رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی استان کرمانشاه تصریح کرد: بلافاصله نیروهای اورژانس به محل حادثه اعزام شدند.
قلعهسفیدی بیان کرد: در بررسی میدانی تیمهای ارزیاب در شهرستان دالاهو خوشبختانه خرابی نداشته و نیز مصدومی نداشتیم و کسی هم به مراکز درمانی مراجعه نکرده است.
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