به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، ولودیمیر زلنسکی رئیس‌جمهور اوکراین امروز سه شنبه اعلام کرد: مذاکره‌کنندگان ما با نمایندگان ترامپ (ویتکاف و کوشنر) همکاری سازنده‌ای داشتند و پیش‌نویس اسنادی در مورد تضمین‌های امنیتی برای اوکراین، بهبود اوضاع و چارچوب صلح تهیه شده است.

رئیس‌جمهور اوکراین در بخش دیگری از سخنان خود ادعا کرد: ۳ کشته و چندین زخمی در گلوله باران کی یف و مناطق دیگر توسط روسیه رخ داده است! حمله روسیه در اوج مذاکرات صورت گرفت و به وضوح اولویت‌های مسکو را نشان می‌دهد!

این در حالیست که دوره ریاست‌جمهوری ولودیمیر زلنسکی در ۲۰ مه ۲۰۲۴ به پایان رسیده است، اما کی‌یف به بهانه تداوم حکومت نظامی، از برگزاری انتخابات خودداری می‌کند.