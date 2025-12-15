  1. بین الملل
  2. اوراسیا
۲۴ آذر ۱۴۰۴، ۲۱:۳۶

واشنگتن: تضمین‌های امنیتی مانند ماده ۵ ناتو به اوکراین داده می‌شود

واشنگتن: تضمین‌های امنیتی مانند ماده ۵ ناتو به اوکراین داده می‌شود

مقامات آمریکایی با اعلام اینکه روسیه از پیوستن کی یف به اتحادیه اروپا استقبال می‌کند، خبر دادند: تضمین‌های امنیتی مانند ماده ۵ اساسنامه «ناتو» به اوکراین داده می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رویترز، مقامات آمریکایی امروز دوشنبه به خبرنگاران گفت که اوکراین تحت یک توافق صلح پیشنهادی که در برلین مورد بحث قرار گرفت، تضمین‌های امنیتی مشابه آنچه در ماده ۵ پیمان ناتو ارائه شده است را دریافت خواهد کرد.

این مقامات که پس از ۲ روز مذاکرات صلح آمریکا با مقامات اوکراینی و اروپایی در یک کنفرانس تلفنی با خبرنگاران صحبت می‌کردند، گفتند که این تضمین‌ها برای همیشه روی میز نخواهند بود، زیرا دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده برای پایان جنگ اوکراین فشار می‌آورد.

یکی از این مقامات گفت که روسیه از پیوستن اوکراین به اتحادیه اروپا استقبال می‌کند و ترامپ می‌خواهد از پیشروی بیشتر روسیه به سمت غرب جلوگیری کند.

گفتنی است که ماده ۵ اساسنامه ناتو می‌گوید که حمله به یکی از اعضای این گروه، حمله به همه آنها تلقی می‌شود.

کد خبر 6690645

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها