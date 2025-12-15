به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رویترز، مقامات آمریکایی امروز دوشنبه به خبرنگاران گفت که اوکراین تحت یک توافق صلح پیشنهادی که در برلین مورد بحث قرار گرفت، تضمین‌های امنیتی مشابه آنچه در ماده ۵ پیمان ناتو ارائه شده است را دریافت خواهد کرد.

این مقامات که پس از ۲ روز مذاکرات صلح آمریکا با مقامات اوکراینی و اروپایی در یک کنفرانس تلفنی با خبرنگاران صحبت می‌کردند، گفتند که این تضمین‌ها برای همیشه روی میز نخواهند بود، زیرا دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده برای پایان جنگ اوکراین فشار می‌آورد.

یکی از این مقامات گفت که روسیه از پیوستن اوکراین به اتحادیه اروپا استقبال می‌کند و ترامپ می‌خواهد از پیشروی بیشتر روسیه به سمت غرب جلوگیری کند.

گفتنی است که ماده ۵ اساسنامه ناتو می‌گوید که حمله به یکی از اعضای این گروه، حمله به همه آنها تلقی می‌شود.