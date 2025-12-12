حبیب اخلاقی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره چرخه انتخابی تیم ملی کشتی فرنگی برای مسابقات ۲۰۲۶ گفت: تدوین چرخه انتخابی برای مسابقات پیش رو کار بسیار خوب و به جایی است اما برخی ابهام دارد که برای من جای سوال داشت. به عنوان مثال جام تختی اصلاً دیده نشده است و به نظرم انتخاب یک نفر برای میدان آسیایی با گرفتن طلای آسیا یا طلای رنکینگ کرواسی کار را برای دیگر کشتی‌گیران سخت می‌کند، چرا که انگیزه دادن به نسل فعلی کار سختی است و این مسائل آن‌ها را بی‌انگیزه‌تر می‌کند. البته شاید در ادامه اصلاح شود و تغییراتی در آن اعمال شود.

وی گفت: چون الان تعداد زیادی از کشتی‌گیران مثل سعید اسماعیلی و هادی ساروی به خاطر مدال آوری یکی دو مرحله جلوتر هستند که به حق هم هست. اما با این شرایط، مثلاً در وزن ۱۳۰ کیلو علی‌اکبر یوسفی که مدعی هم هست باید پشت خط بماند. درست است که ما در فوق سنگین هم امین میرزازاده و هم فردین هدایتی را داریم که به وضعیت‌شان هم خیلی امیدواریم و خیلی خوب هستند. ولی اگر می‌توانستیم شرایطی ایجاد کنیم که بقیه بچه‌ها هم امیدوار باشند، شاید مسیر مناسب‌تر می‌شد.

با چرخه تیم ملی نباید دیگر کشتی‌گیران بی‌انگیزه شوند

مدیر فنی کشتی فرنگی هیئت تهران خاطرنشان کرد: کشتی‌گیرانی که در مسابقات رنکینگ‌دار مدال گرفته‌اند چند پله جلوتر هستند؛ یا آنهایی که در آسیایی مدال گرفته‌اند همین شرایط را دارند و این ممکن است کشتی‌گیران دیگر را ناامید کند. بنابراین بهتر است برای حضور در مسابقات کشوری تصمیمات دقیق‌تری گرفته شود. به عنوان مثال جام تختی دیده نشده است. در سال‌های گذشته خاطرم هست که مسابقات کشوری ملاک پوشیدن دوبنده تیم ملی در آسیایی بود. در سالی که که بازی‌های آسیایی ناگویا و آسیایی و جهانی به هم نزدیک هستند، مسابقات آسیایی معمولاً فروردین یا اوایل اردیبهشت برگزار می‌شد و ملاک، مسابقات قهرمانی کشور می‌شد. نفرات برتر کشور یا جام تختی عازم آسیایی می‌شدند.

تکلیف برخی کشتی‌گیران در چرخه مبهم است

اخلاقی افزود: اما در حال حاضر کشتی‌گیرانی که در مسابقات کشوری اول می‌شوند باید به رنکینگ اعزام شوند و طلا بگیرند تا شانس ملی‌پوش شدن در مسابقات آسیایی را داشته باشد. اگر این کشتی‌گیران به مدال طلا نرسند، آن وقت وضعیت چطور می‌شود؟ آیا دوباره مثلاً سعید اسماعیلی یا هادی ساروی وارد مسابقات آسیایی می‌شوند؟ آیا نیازی هست این مدال‌داران ما به مسابقات آسیایی اعزام شوند، در حالی که همان سال بازی‌های آسیایی ناگویا را هم پیش رو داریم و برای کاروان ورزش ایران اهمیت زیادی دارد؟

وی گفت: علاوه بر این مسابقات جهانی را هم پیش رو داریم. بنابراین ما باید هم سرمایه‌های بزرگی مثل سعید اسماعیلی، امین میرزاده، هادی ساروی را حفظ کنیم و هم به کشتی‌گیران دیگر انگیزه و امید بدهیم و آنها را حفظ کنیم. این موارد در ادامه شاید نیازمند اصلاح باشد. مثلاً کشتی‌گیری که در مسابقات کشوری اول شده و بعد از آن در مسابقات رنکینگ‌دار به مدال طلا نرسیده باشد آن موقع تکلیف چه خواهد بود؟ البته قطعاً با این کادر فنی کار با اطمینان پیش می‌رود، چون نتایج اخیر کشتی فرنگی خیلی خوب بوده و تیم ما روزهای خوبی را با این کادر فنی پشت سر گذاشته است. مطمئناً در ادامه برنامه‌هایی خواهند داشت.

استعدادهای زیاد ۶۰ کیلوگرم دیده نشده است

پیشکسوت کشتی فرنگی تأکید کرد: یک موضوع دیگر هم این بود که در وزن ۶۰ کیلوگرم، علی احمدی‌وفا مستقیم برای آسیایی انتخاب شده است، در حالی که ما در این وزن استعدادهای زیاد دیگری داریم، اما این انتخاب وضعیت را سخت می‌کند. وقتی یک کشتی‌گیر در مسابقات کشوری اول می‌شود با این شرایط برای مسابقات آسیایی انگیزه ندارد. این موضوع شاید کار را برای استعدادهایی که در کشور زحمت می‌کشند سخت کند. این موضوعاتی است که به ذهن من رسیده است. البته مطمئناً حسن رنگرز و کادرشان، با توجه با توجه به تجربه بالایی که دارند بهترین تصمیم را خواهند گرفت.

حضور خارجی‌ها و ملی‌پوش به ارتقای لیگ کمک می‌کند

اخلاقی همچنین در مورد کیفیت لیگ کشتی فرنگی عنوان کرد: کشتی‌گیران تیم ملی در لیگ شرکت نکردند و فکر می‌کنم یکی از نقاط ضعف لیگ هم همین موضوع بود. امیدوارم در آینده تدابیری اندیشیده شود تا اسپانسرها با توان بیشتری برای جذب بچه‌های تیم ملی وارد شوند. اما به صورت کلی مسابقات لیگ خوب بود. اگر بتوانیم کشتی‌گیر خارجی را در لیگ کشتی فرنگی جذب کنیم اتفاق بسیار خوبی خواهد بود. سال گذشته در ۷۷ کیلوگرم کشتی‌گیر خارجی در لیگ حضور داشت. اگر شرایط ایجاد شود که کشتی‌گیران ما در لیگ با بزرگان دنیا مواجه شوند، اتفاق بسیار خوبی است. اگر از قهرمانان داخلی و خارجی استفاده شود، سطح لیگ و کشتی بالا می‌رود. چون هدف اصلی لیگ، علاوه بر مباحث فنی، کمک مالی به کشتی‌گیران نیز هست. امیدوارم اسپانسرها بیشتر ورود کنند تا به تیم ملی کشتی فرنگی کمک کنند و شاهد حضور ملی‌پوشان و خارجی‌ها در لیگ باشیم.