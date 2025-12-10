  1. استانها
۱۹ آذر ۱۴۰۴، ۱۴:۳۶

۸۲.۵ درصد خاک ایران ماده آلی ندارد

اصفهان- رئیس بخش تحقیقات حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه موسسه تحقیقات خاک و آب کشور با بیان اینکه ۸۲.۵ درصد کل خاک ایران دچار کمبود شدید ماده آلی شده، گفت: حاصلخیزی خاک کشور در حال فروپاشی است.

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد مشیری ظهر چهارشنبه در پنل تخصصی همایش روز جهانی خاک با اشاره به اثرات گوناگون تغییرات اقلیمی بر منابع طبیعی و محیط‌زیست، اظهار کرد: تنها راه مقابله با این پدیده و گازهای گلخانه‌ای، ذخیره کربن در خاک است و از ۱۸ عنصر ضروری گیاه، ۱۵ عنصر مستقیم از خاک تأمین می‌شود.

وی افزود: مدیریت پایدار خاک می‌تواند تولید غذا را تا ۵۸ درصد افزایش دهد و این عدد نشان‌دهنده ظرفیت عظیم خاک برای تأمین غذای پایدار جمعیت جهان است.

رئیس بخش تحقیقات حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور با بیان اینکه ایران با ۱۶۵ میلیون هکتار وسعت، فقط ۱۸ میلیون هکتار اراضی کشاورزی دارد، خاطرنشان کرد: از این میزان تنها ۱.۱ میلیون هکتار کلاس یک و ۹.۳ میلیون هکتار کلاس دو است؛ یعنی در مجموع حدود پنج میلیون هکتار زمین باکیفیت داریم.

به گفته مشیری، سرانه هر ایرانی از زمین قابل کشت به یک هزار و ۸۰۰ متر مربع رسیده که کمتر از میانگین جهانی ۲ هزار و ۱۰۰ متر مربع است.

وی با اشاره به اینکه از سال ۱۳۴۰ شمسی تاکنون تولید محصولات زراعی و باغی کشور ۶ برابر شده اما سطح زیر کشت فقط ۲ برابر افزایش یافته است، افزود: این فشار سنگین با مصرف ناکافی کود همراه بوده است.

رئیس بخش تحقیقات حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور ادامه داد: نیاز واقعی کشور به کود چهار تا پنج میلیون تُن در سال است اما ۲ تا ۲.۵ میلیون تن تأمین می‌شود و نتیجه این کمبود تغذیه، کاهش شدید بنیه خاک شده است.

به گفته وی، ۷۰ درصد خاک‌ها کمبود فسفر، ۳۳ درصد کمبود پتاسیم، ۵۵ درصد کمبود روی و ۴۶ درصد کمبود آهن دارند.

رئیس بخش تحقیقات خاک کشور کمبود ماده آلی را یکی از بزرگ‌ترین بحران‌ها دانست و گفت: ۸۲.۵ درصد کل خاک‌های ایران و ۶۱ درصد اراضی کشاورزی دچار کمبود شدید کربن آلی هستند که بخشی به اقلیم خشک برمی‌گردد و بخش بزرگ‌تر ناشی از سوزاندن بقایای گیاهی، خاک‌ورزی شدید و استفاده نکردن از کودهای دامی است.

آلودگی ۳۳ هزار هکتار از خاک ایران به فلزات سنگین

مشیری با بیان اینکه شوری خاک نیز به‌سرعت در حال گسترش است، اضافه کرد: ۶۸ درصد اراضی آبی و ۳۲ درصد اراضی دیم دچار شوری شدند.

به گفته وی، براساس مطالعات انجام شده آلودگی خاک به فلزات سنگین حداقل ۳۳ هزار هکتار را درگیر کرده و فرسایش خاک ایران هفت برابر میانگین جهانی است.

سالانه خاک حدود ۳۰ هزار هکتار زمین دچار فرسایش شدید می‌شود

رئیس بخش تحقیقات حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور با بیان اینکه ایران با داشتن تنها یک درصد مساحت خشکی‌های جهان، هشت درصد فرسایش جهانی را به خود اختصاص داده است، ابراز کرد: سالانه حدود ۳۰ هزار هکتار زمین تحت فرسایش شدید قرار می‌گیرد.

مشیری خاطرنشان کرد: فرونشست زمین در ایران نیز به میانگین ۱۵ سانتی‌متر در سال رسیده که عددی فاجعه‌بار است.

وی تأکید کرد: دیگر زمان مرثیه‌خوانی برای خاک تمام شده است. همه آگاه شده‌ایم و زیرساخت‌های علمی لازم از جمله پایگاه ملی اطلاعات خاک و سامانه کنترل کیفی کودها ایجاد شده است.

رئیس بخش تحقیقات حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور افزود: امروز زمان عمل است؛ اگر مسئول بخشی هستیم باید با امانت‌داری بیشتری از خاکی که غذایمان را تأمین می‌کند حفاظت کنیم.

