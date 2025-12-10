به گزارش خبرنگار مهر، حمید ملاحسینی ظهر چهارشنبه در پنل تخصصی همایش روز جهانی خاک، اظهار کرد: از حدود ۱۰ میلیون هکتار اراضی استان اصفهان تنها ۱.۵ میلیون هکتار معادل ۱۵ درصد خاک عمیق دارد و از این میزان فقط ۴۴۰ هزار هکتار طبق واحدهای چهار و پنج نقشه ارزیابی اراضی سال ۱۳۸۰، نقاط زرد و صورتیرنگ، خاک بدون محدودیت، با عمق عالی، شیب صفر تا ۲ درصد، بدون سنگریزه و بدون محدودیت شوری یا قلیائی است.
وی تأکید کرد: این ۴۴۰ هزار هکتار دقیقاً بهترین خاکهای استان و حتی کشور هستند و به طور عمده در حاشیه زایندهرود و مناطق مرکزی قرار دارند اما بهدلیل دسترسی آسان به انشعابات آب شرب، برق، گاز و جاده، بیشترین حجم تغییر کاربری را متحمل شدند و بزرگترین تهدید مشترک استان، بهویژه در شهرستان اصفهان، همین تغییر کاربری خاکهای درجه یک و دو است.
ملاحسینی با اشاره به ۶۲ گزارش خاکشناسی موجود در استان گفت: این مطالعات حدود ۲.۴ میلیون هکتار را پوشش میدهد و نشان میدهد عمده خاکهای مطالعهشده دارای بافت لومی تا رسیلومی (بهترین بافت برای کشاورزی) هستند اما دقیقاً همین خاکها قربانی اصلی تغییر کاربری شدند.
معاون پژوهش و فناوری مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان وضعیت شوری خاک را نیز بحرانی دانست و افزود: نقشههای دهه ۵۰ و ۷۰ نشان میدهد وضعیت شوری در گذشته بسیار خوب بوده اما پایش جدید که هم اینک در حال انجام است، بدون شک افزایش چشمگیر شوری را نشان خواهد داد و هماکنون بسیاری از زمینهای گندمزار استان در کلاس سه و چهار قرار دارند.
ملاحسینی با بیان اینکه بیش از ۷۰ درصد خاکهای استان کربن آلی زیر یک درصد دارند، گفت: بیش از ۶۰ درصد فسفر زیر ۱۵ ppm، بیش از ۷۰ درصد پتاسیم زیر ۳۰۰ ppm است و بیش از ۱۴ شهرستان میانگین عملکرد گندم زیر ۴ تن در هکتار دارند که علت اصلی آن کمبود عناصر غذایی است.
وی با اشاره به سند پایش، حفظ و توسعه پایدار خاکهای استان که در همایش امروز رونماییشد، افزود: این سند در ۶ فصل و با ۲۲ بند عملیاتی تدوین شده و هدف آن این است که تا روز جهانی خاک سال آینده هر شهرستان حداقل یک تا دو بند را اجرا کند و گزارش عملکرد ارائه دهد.
به گفته معاون مرکز تحقیقات کشاورزی اصفهان، مهمترین بندها شامل حفظ کاربری خاکهای پربازده، افزایش ماده آلی، پیشگیری از فرسایش بادی و آبی، مدیریت کانونهای گردوغبار و آموزش عمومی است.
ملاحسینی اضافه کرد: اگر امروز جلوی نابودی این ۴۴۰ هزار هکتار خاک درجه یک را نگیریم، فردا دیگر خاکی برای تولید غذا در اصفهان باقی نخواهد ماند.
به گزارش خبرنگار مهر، در این همایش که با حضور استاندار و سایر مدیران ارشد و کارشناسان حوزه آب و خاک استان برگزار شد، سند پایش، حفظ و توسعه پایدار خاکهای استان اصفهان رونمایی شد.
نظر شما