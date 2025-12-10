قیمت برنج در میادین و بازارهای میوه و تره بار تهران اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان مدیریت میادین شهرداری تهران؛ قیمت انواع برنج در میادین و بازارهای میوه و تره بار اعلام شد.

قیمت انواع برنج در میادین و بازارهای میوه و تره‌بار به شرح ذیل است؛

انواع برنج دودی کیلویی ۲۹۵ هزار تومان

برنج هاشمی کیلویی ۳۲۰ هزار تومان

برنج دم سیاه کیلویی ۳۲۰ هزار تومان

برنج شیرودی کیلویی ۲۵۰ هزار تومان

برنج طارم اصل کیلویی ۳۲۰ هزار تومان

برنج فجر کیلویی ۲۷۰ هزار تومان

برنج قهوه‌ای کیلویی ۲۸۵ هزار تومان

انواع برنج معطر ایرانی کیلویی ۲۶۵ هزار تومان

برنج ندا کیلویی ۲۳۰ هزار تومان

برنج نیم دانه پرمحصول کیلویی ۱۴۰ هزار تومان

برنج نیم دانه معطر کیلویی ۲۲۵ هزار تومان

برنج وارداتی پاکستانی کیلویی ۶۶ هزار و ۳۰۰ تومان

برنج وارداتی هندی ۵۹ هزار و ۸۰۰ تومان