۱۷ آبان ۱۴۰۴، ۱۵:۲۰

نرخ جدید انواع برنج در میادین میوه و تره‌بار تهران اعلام شد

سازمان مدیریت میادین شهرداری تهران قیمت تازه انواع برنج ایرانی و وارداتی را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان مدیریت میادین شهرداری تهران؛ قیمت انواع برنج در میادین و بازارهای میوه و تره بار را اعلام کرد. قیمت انواع برنج در میادین و بازارهای میوه و تره‌بار به شرح ذیل است؛

نرخنامه برنج تولید داخل:

انواع برنج دودی کیلویی ۲۹۰ هزار تومان

برنج هاشمی کیلویی ۳۱۰ هزار تومان

برنج دم سیاه کیلویی ۳۱۰ هزار تومان

برنج شیرودی کیلویی ۲۵۰ هزار تومان

برنج طارم اصل کیلویی ۳۱۰ هزار تومان

برنج فجر کیلویی ۲۷۰ هزار تومان

برنج قهوه‌ای کیلویی ۲۸۵ هزار تومان

انواع برنج معطر ایرانی کیلویی ۲۳۰ هزار تومان

برنج ندا کیلویی ۲۳۰ هزار تومان

برنج نیم دانه پرمحصول کیلویی ۱۴۰ هزار تومان

برنج نیم دانه معطر کیلویی ۲۲۰ هزار تومان

نرخنامه برنج تنظیم بازار:

برنج وارداتی پاکستانی کیلویی ۶۶ هزار و ۳۰۰ تومان

برنج وارداتی هندی ۵۹ هزار و ۸۰۰ تومان

