قیمت برنج در میادین و بازارهای میوه و تره‌بار اعلام شد

طبق اعلام نرخنامه مصوب سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار شهرداری تهران، قیمت انواع برنج اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان مدیریت میادین شهرداری تهران؛ قیمت انواع برنج در میادین و بازارهای میوه و تره بار اعلام کرد که به شرح ذیل است:

انواع برنج دودی پرمحصول کیلویی ۳۲۵ هزار تومان

برنج هاشمی کیلویی ۳۳۲ هزار تومان

برنج دم سیاه کیلویی ۳۳۲ هزار تومان

برنج شیرودی کیلویی ۲۹۰ هزار تومان

برنج طارم اصل کیلویی ۳۳۲ هزار تومان

برنج فجر کیلویی ۳۱۸ هزار تومان

برنج قهوه‌ای کیلویی ۳۲۰ هزار تومان

انواع برنج معطر ایرانی کیلویی ۲۹۰ هزار تومان

برنج ندا کیلویی ۲۸۰ هزار تومان

برنج نیم دانه پرمحصول کیلویی ۱۷۰ هزار تومان

برنج نیم دانه معطر کیلویی ۲۴۵ هزار تومان

انواع برنج وارداتی آزاد کیلویی ۱۲۹ هزار تومان

انواع برنج وارداتی تنظیم بازار کیلویی ۱۲۹ هزار تومان

