قیمت برنج در میادین و بازارهای میوه و تره بار اعلام شد

طبق اعلام نرخنامه مصوب سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار شهرداری تهران، قیمت انواع برنج اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، قیمت انواع برنج در میادین و بازارهای میوه و تره بار شهرداری تهران اعلام شد.

قیمت انواع برنج در میادین و بازارهای میوه و تره‌بار به شرح ذیل است؛

انواع برنج دودی کیلویی ۲۲۸ هزار تومان

برنج هاشمی کیلویی ۲۵۰ هزار تومان

برنج دم سیاه کیلویی ۲۵۰ هزار تومان

برنج شیرودی کیلویی ۲۱۴ هزار تومان

برنج طارم اصل کیلویی ۲۵۰ هزار تومان

برنج فجر کیلویی ۲۲۳ هزار تومان

برنج قهوه‌ای کیلویی ۲۲۸ هزار تومان

انواع برنج معطر ایرانی کیلویی ۱۹۵ هزار تومان

برنج ندا کیلویی ۲۰۹ هزار تومان

برنج نیم دانه پرمحصول کیلویی ۱۰۷ هزار تومان

برنج نیم دانه معطر کیلویی ۱۶۵ هزار تومان

نرخنامه برنج تنظیم بازار

برنج وارداتی پاکستانی کیلویی ۶۶ هزار و ۳۰۰ تومان

برنج وارداتی هندی ۵۹ هزار و ۸۰۰ تومان

