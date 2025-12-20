قیمت برنج در میادین و بازارهای میوه و تره بار اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان مدیریت میادین شهرداری تهران؛ قیمت انواع برنج در میادین و بازارهای میوه و تره بار را اعلام کرد که به شرح ذیل است:

انواع برنج وارداتی آزاد کیلویی ۱۲۴ هزار و ۵۰۰ تومان

انواع برنج دودی پرمحصول کیلویی ۳۱۵ هزار تومان

برنج هاشمی کیلویی ۳۲۰ هزار تومان

برنج دم سیاه کیلویی ۳۲۰ هزار تومان

برنج شیرودی کیلویی ۲۷۰ هزار تومان

برنج طارم اصل کیلویی ۳۲۰ هزار تومان

برنج فجر کیلویی ۲۹۲ هزار تومان

برنج قهوه‌ای کیلویی ۳۰۰ هزار تومان

انواع برنج معطر ایرانی کیلویی ۲۸۵ هزار تومان

برنج ندا کیلویی ۲۵۰ هزار تومان

برنج نیم دانه پرمحصول کیلویی ۱۴۰ هزار تومان

برنج نیم دانه معطر کیلویی ۲۳۵ هزار تومان