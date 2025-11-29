به گزارش خبرنگار مهر، حسین امامی عصر شنبه در مراسم اختتامیه ۹۰ پروژه آبرسانی به روستاهای استان خراسان رضوی که با حضور جانشین فرمانده سپاه امام رضا (ع)، مسئول با اشاره به اجرای طرح‌های مهم آبرسانی در استان اظهار کرد: بیشترین حجم عملیات اجرایی مربوط به این طرح‌ها در شهرستان بردسکن بوده است، به‌طوری‌که تنها در این شهرستان، مخزن پنج‌هزار مترمکعبی به بهره‌برداری رسید و بخش قابل‌توجهی از نیازهای آبی منطقه تأمین شد.

مدیرکل آب و فاضلاب خراسان رضوی ادامه داد: با اجرای این پروژه‌ها، ۷۷۰۰ نفر در روستاها و مناطق مختلف استان از آب شرب پایدار و سالم بهره‌مند شده‌اند که گامی مهم در رفع محرومیت‌های آبی و افزایش ضریب اطمینان شبکه محسوب می‌شود.

وی با بیان اینکه همچنان روستاهای زیادی در استان درگیر مشکلات آب‌رسانی هستند، خاطرنشان کرد: برنامه‌ریزی‌ها به گونه‌ای انجام شده که با همراهی بسیج سازندگی و هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی، مشکلات این روستاها به تدریج برطرف شود.

امامی تأکید کرد: شبکه‌های آب شرب روستایی و اقدامات قرارگاه امام حسن مجتبی (ع) با هدف ایجاد پایداری کامل در تأمین آب در حال پیگیری است و تلاش می‌کنیم با اجرای طرح‌های جدید، روستاهای بیشتری تحت پوشش آب شرب پایدار قرار گیرند.