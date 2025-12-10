به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا ظفرقندی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در حاشیه جلسه امروز هیئت دولت در جمع خبرنگاران در خصوص آنفولانزا گفت: اکنون ما در قله پیک آنفولانزا هستیم و این موضوع هم در ایران و هم در بسیاری از کشورهای جهان به همین صورت است.

وی افزود: این ویروس هم یک ویروسی است که جهش جدیدی پیدا کرده، به‌صورت ژنتیک، یک سویه به نام سویه «کی» که اکنون دارد باز می‌شود و گسترش پیدا می‌کند..

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اظهار کرد: اقدامات بهداشتی و پیشگیری و مراقبت‌هایی لازم است که این همه‌گیری را کمتر بکنیم. در عین حال در بیمارستان‌ها آماده‌باش اعلام کردیم، بررسی مرتب و روزانه از میزان ابتلاء و آن مشکلاتی که حالا بیماری‌های تنفسی دارد ایجاد می‌کند داریم.

وی ادامه داد: اکنون تعداد بیمارانمان و افرادی که مشمول بستری در بیمارستان شده‌اند، با سال گذشته در این موقع تفاوتی نکرده است.

ظفرقندی عنوان کرد: نگرانی وجود ندارد. همچنین بیشترین ابتلاء در بچه‌های ۵ تا ۱۴ سال است، که صورت می‌گیرد.

وی در رابطه با تخصیص ارز دارو بیان کرد: تخصیص ارز دارو در حال انجام است. مقداری در انتقال ارز مشکل داشتیم که در حال پیگیری و حل این موضوع هستیم.