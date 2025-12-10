محمدرضا نجفی منش رئیس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو کشور در گفتگو با خبرنگار مهر درباره سرنوشت تخصیص تسهیلات ۴۰ همتی به قطعه سازان اظهار کرد: پروسه مصوبه پرداخت ۴۰ همت تسهیلات به دو گروه خودروسازی سایپا و ایران‌خودرو از مردادماه در دستور کار قرار گرفت و ۲۵ آبان ماه نیز ابلاغ شد با این وجود همچنان ۱۸ بانک عامل تعیین شده برای پرداخت این تسهیلات روند پرداخت را شروع نکردند.

وی افزود: پی گیری ها ما نشان می‌دهد که تسهیلات مذکور همچنان در پروسه پرداخت قرار دارد با این حال هیچ مبلغی تا این لحظه واریز نشده است.

نجفی منش تصریح کرد: با توجه به وضعیت نامطلوب مالی قطعه سازان درخواست کردیم که این مبلغ زودتر واریز شود چراکه مطالبات صنعت قطعه سازی روز به روز سنگین‌تر می‌شود.

رئیس انجمن قطعه سازان گفت: بانک‌ها می‌گویند که در حال اجرای این مصوبه هستند با این حال تا به این لحظه یک ریال هم از این تسهیلات پرداخت نشده است.

گفتنی است، در خصوص پرداخت تسهیلات ۴۰ همتی، اختلاف‌نظرهایی درباره راه‌حل وجود دارد، به‌طوری که برخی واردات قطعات را پیشنهاد می‌دهند و برخی کارشناسان، بسته حمایتی را به‌دلیل نبود شروط بهره‌وری و اصلاحات ساختاری، ناکارآمد دانسته و نسبت به تداوم «پول‌درمانی» و تبعات تورمی آن هشدار می‌دهند.