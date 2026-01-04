به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دبیرخانه سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک)، هشت کشور ائتلاف تولیدکنندگان عضو اوپک و متحدانش (اوپک‌پلاس) شامل عربستان سعودی، روسیه، عراق، امارات متحده عربی، کویت، قزاقستان، الجزایر و عمان که پیش‌تر در آوریل و نوامبر ۲۰۲۳ کاهش‌های عرضه داوطلبانه اضافه را اعلام کرده بودند، امروز (یکشنبه، ۱۴ دی) به‌منظور بررسی اوضاع و چشم‌انداز بازار جهانی نفت، به‌صورت مجازی با یکدیگر دیدار کردند.

هشت عضو اوپک‌پلاس دوم نوامبر ۲۰۲۵ (۱۱ آبان) بر تصمیم خود مبنی بر توقف روند لغو کاهش عرضه داوطلبانه روزانه یک میلیون و ۶۵۰ هزار بشکه‌ای در ماه‌های فوریه و مارس ۲۰۲۶ به‌دلیل تغییرات فصلی بودن، طبق جدول زیر تأکید کردند.

اعضا همچنین تأکید کردند که احتمال می‌رود کل یا بخشی از مقدار لغو کاهش عرضه داوطلبانه روزانه یک میلیون و ۶۵۰ هزار بشکه‌ای با توجه به اوضاع بازار و به‌صورت تدریجی بازگردد.

هشت عضو اوپک‌پلاس همچنین ضمن تصمیم برای تداوم نظارت و ارزیابی دقیق اوضاع بازار نفت و تلاش‌های مستمر برای حمایت از ثبات بازارهای جهانی، بر اهمیت اتخاذ رویکردی محتاطانه و حفظ انعطاف‌پذیری کامل به‌منظور توقف یا معکوس کردن روند لغو کاهش عرضه‌های داوطلبانه، ازجمله بازگرداندن کاهش عرضه داوطلبانه اضافه روزانه ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه‌ای که در نوامبر ۲۰۲۳ اعلام شده بود، تأکید کردند.

این هشت کشور بر تعهد خود به پایبندی کامل به توافقنامه همکاری شامل کاهش عرضه داوطلبانه اضافه همراه با رصد کارگروه وزارتی نظارت بر توافق اوپک‌پلاس تأکید کردند.

هشت کشور عضو ائتلاف اوپک‌پلاس بر تمایل خود برای جبران کامل مازاد تولید از ژانویه ۲۰۲۴ تاکنون تأکید کردند و به‌منظور بررسی اوضاع بازار نفت، پایبندی به تعهدها و جبران مازاد عرضه، نشست‌های ماهانه برگزار خواهند کرد.

این هشت کشور تصمیم گرفتند روز یکم فوریه ۲۰۲۶ (۱۲ بهمن ۱۴۰۴) گردهم آیند.