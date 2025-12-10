به گزارش خبرگزاری مهر، پوریا مرادی گفت: اولین جشنواره ملی برنج شهرستان رستم به منظور معرفی این محصول حیاتی و به کار گرفتن تجربیات کشاورزان و ایجاد تغییرات لازم در شیوههای نوین کشت برنج که از تولیدات مهم شهرستان رستم است در این شهرستان برگزار میشود.
وی ادامه داد: در برگزاری اولین جشنواره ملی برنج شهرستان رستم به دنبال اهداف خاصی هستیم. اولین هدف ما برگزاری کارگاههای آموزشی برای علمیتر کردن کشاورزان و کشاورزی سنتی شهرستان است. به همین منظور در این جشنواره از اساتید مطرح و برجسته استان دعوت شده تا در خصوص نحوه مدیریت مصرف آب، شیوهها و ابزار جدید آبیاری و کاشت برنج و همچنین برند سازی محصولات برنج تدریس داشته باشند.
بخشدار مرکزی شهرستان رستم افزود: با اشاره به روشهای کشت برنج افزود: ما در شهرستان رستم کشت برنج به صورت خشککاری یا دیم یا قطرهای را داشتیم که بهرهوری رضایت بخشی داشت اما متأسفانه این مهم عمومیت پیدا نکرده چون تغییر نگرش و عملکرد به یکباره برای کشاورز سخت و دشوار است و در این جشنواره به دنبال این موارد هستیم.
مرادی ضمن برشمردن برخی از مشکلات کشاورزان در بازاریابی و ارائه محصولات خود به بازار بیان کرد: در شهرستان ما کیسههای برنج غیرشفاف و فقط ۱۰ کیلویی است و باید باتوجه به افزایش قیمت برنج، کاهش سطح کاشت و کاهش قدرت خرید مردم، سعی کنیم به افراد دخیل در امر برنجکاری آموزش دهیم که باید فروش برنج خود را در کیسههای شفاف و بستهبندی با وزنهای مختلف به بازار عرضه کنند.
وی ادامه داد: هدف دیگر ما در جشنواره برنج معرفی پتانسیل و ظرفیتهای ابعاد مختلف شهرستان رستم به سراسر استان فارس، استانهای همجوار و کل کشور است که در همین راستا مقامات و مسئولان ارشد کشور و استان از جمله معاونین چند وزارتخانه مرتبط، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، استاندار فارس و معاونین و مدیران کل استان فارس، فرمانداران و… به این جشنواره دعوت شدهاند.
بخشدار مرکزی شهرستان رستم در رابطه با محل برگزاری جشنواره و چگونگی معرفی ظرفیتهای شهرستان رستم در این جشنواره گفت: در محل برگزاری جشنواره غرفههای جذابی برای فروش محصولات محلی و همچنین بازدید از ادوات و تجهیزات مرتبط با صنعت کشاورزی در نظر گرفته شده که این نیز یکی دیگر از اهداف نخستین جشنواره ملی برنج شهرستان رستم است.
وی در بیان دیگر اهداف جشنواره برنج خاطرنشان کرد: یکی دیگر از اهداف جشنواره برنج ایجاد محیطی شاد و مفرح و نیز تزریق شادی به جامعه بوده که در این باب نیز برنامههای سنتی و آئینی خوبی در نظر گرفته شده است تا نسل جدید را با هویت گدشتگان آشنا کنیم و اجازه ندهیم تهاجم فرهنگی بیش از این بر نسل آیندهساز ما نفوذ کند.
مرادی افزود: در بخش دیگری از اولین جشنواره ملی برنج شهرستان رستم تجلیل از کشاورزان و پیشکسوتان کشاورزی را داریم که در این بخش به دنبال توسعه فرهنگ قدردانی از بزرگان و زحمتکشان دیار خود هستیم.
بخشدار مرکزی شهرستان رستم تصریح کرد: در بخش دیگری نیز اکثر مشکلات کشاورزی و سایر مشکلات شهرستان را به صورت مصور و ملموس برای شرکت کنندگان نشان خواهیم داد تا اقدامات لازم برای مرتفع ساختن آنها توسط مسئولان راحتتر باشد.
نظر شما