۱۸ آذر ۱۴۰۴، ۱۳:۰۵

کردی پور: بیش از ۷ هزار تُن برنج تنظیم بازار در فارس توزیع شد

شیراز-سرپرست مدیریت توسعه بازرگانی سازمان جهادکشاورزی فارس گفت:به منظور تنظیم بازار از ابتدای سال تاکنون بیش از ۷ هزارتُن برنج از محل موجودی ذخایر راهبردی انبارهای شرکت غله در فارس توزیع شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، صمد کردی پور، صبح سه‌شنبه با اشاره به اینکه پیش از این توزیع برنج در مناسبت‌های مختلف صورت می‌گرفت، تصریح کرد: از ابتدای مهرماه امسال توزیع این کالا اساسی به صورت ماهانه در سراسر استان آغاز شده است و روند توزیع ادامه دارد.

وی افزود: در حال حاضر یک هزار و ۱۹۰ تن برنج سهمیه آذرماه در حال توزیع است و مردم می‌توانند این کالا را از نزدیک‌ترین فروشگاه محل سکونت خود دریافت کنند.

سرپرست مدیریت توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس تصریح کرد: برنج‌های توزیعی با برندهای زرنگار، همخوان و عالی عبیری عرضه می‌شود و قیمت مصوب برای مصرف کننده ۱۲۴ هزار و ۵۰۰ تومان است.

کردی پور با بیان اینکه امکان خرید برنج از نزدیک‌ترین فروشگاه محل اقامت فراهم شده است، اظهار کرد: این کالا با قیمتی قریب به ۱۱۵ و ۳۰۰ هزار تومان به شبکه توزیع شامل تعاونی‌ها، فروشگاه‌های زنجیره‌ای و فروشگاه‌های بزرگ تحویل می‌شود تا با نرخ مصوب و نظارت شده در اختیار مردم قرار گیرد.

سرپرست مدیریت توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس گفت: توزیع مستمر برنج تنظیم بازاری نقش مهمی در ثبات بازار و مدیریت قیمت‌ها داشته و با برنامه‌ریزی انجام‌شده، این روند در ماه‌های آینده نیز ادامه خواهد یافت.

