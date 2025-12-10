بازداشت هنرمندان، سینمای زیرزمینی و پویش آب در نشست خانه سینما!

به گزارش خبرنگار مهر، نشست رسانه‌ای «پویش آب» و جایزه کتاب سال سینمای ایران با حضور همایون اسعدیان مدیرعامل خانه سینما و رامتین شهبازی دبیر جایزه کتاب سینما امروز چهارشنبه ۱۹ آذر در خانه سینما برگزار شد.

شهبازی در ابتدای نشست بیان کرد: خوشحالم که پس از وقفه‌ای مجدد جایزه کتاب سال سینما اهدا می‌شود. مسلما این جایزه می‌تواند برای فعالان این حوزه امیدبخش باشد. قرار است که از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ را مورد بررسی قرار دهیم. طبق اعلام خانه کتاب ۷۱۷ کتاب سینمایی در این سه سال منتشر شده است که قطعا کار ما را سخت می‌کند. تاکنون ۳۱ عنوان کتاب از ۶ ناشر برای داوری به دست ما رسیده است.

توضیحاتی درباره جزئیات جایزه کتاب سال سینما

این استاد دانشگاه عنوان کرد: به عقیده من پیوست فرهنگی و پیوست رسانه‌ای برای هر رویدادی مهم است و از شما رسانه‌ها درخواست دارم که در پیوست رسانه‌ای به ما کنید. همچنین با کمک‌ خانه سینما ۱۰ نشست تخصصی با هدف آسیب‌شناسی جایزه کتاب سال سینما و حوزه نشر سینمایی برگزار خواهد شد.

شهبازی در ادامه اسامی داوران را اعلام کرد و گفت: نازنین مفخم، شهاب‌الدین عادل، شادمهر راستین، مهرزاد دانش و امیررضا نوری پرتو داوران جایزه کتاب سال سینما هستند.

وی درباره حمایت از کتاب‌ها و پژوهش‌ها گفت: همواره این‌ دغدغه وجود دارد که کتاب‌های تخصصی منتشر می‌شوند بدون اینکه تبلیغ شوند و به دست مخاطب برسند. کارکرد مهم جایزه این است که این کتاب‌ها را به مخاطب معرفی کند. یکی از مطالبی که باید آسیب‌شناسی شود این است که بررسی کتاب‌هایی که سال گذشته جایزه گرفتند درحال حاضر در چه وضعیتی هستند.

دبیر جایزه در پاسخ به پرسشی درباره نحوه داوری کتاب‌های آموزشی سینما تصریح کرد: قطعا کتاب‌های فنی و تخصصی نیز با کمک گرفتن از دانش و مهارت دوستان داوری می‌شود.

شهبازی درباره کمبود نظریه‌پردازی در سینمای ایران گفت: یکی از آسیب‌های همیشگی سینمای ایران مشکل نظریه‌پردازی است؛ در این زمینه برخی معتقدند که کم‌کاری کرده‌ایم و برخی معتقدند که‌ سینمای ایران نیاز به نظریه متفاوتی از جهان ندارد. این‌ مساله در حوزه تاریخ سینما تعریف می‌شود و قطعا در نشست‌هایمان‌ به این مساله می‌پردازیم و نیاز است که نهادهای مختلف دست به دست هم دهند تا تاریخ سینمای ایران پس از انقلاب نوشته شود.

امیدوارم بتوانیم مساله محیط زیست و آب را به دغدغه مردم تبدیل کنیم

در بخش بعدی نشست همایون اسعدیان تصریح کرد: خانه سینما در کنار کارهای معمول خود یک مسئولیت اجتماعی دارد، امروز باران بارید ولی بازهم‌ نباید خودمان را گول بزنیم چون ما در شرایط کم‌آبی خطرناکی قرار داریم. در یک‌ پروسه یکی دو ماهه از تمام‌صنوف خانه سینما، خانه تئاتر، خانه موسیقی و … درخواست کمک‌ داریم‌تا مساله آب را برای مردم و مسئولان مطرح‌ کنیم. جلساتی طراحی می‌کنیم که مسئولان کشور مقابل کارشناسان ‌و هنرمندان بنشینند و پاسخگو باشند.

وی تاکید کرد: همچنین در روزهای آینده فراخوان طراحی پوستر و نمایشگاهی با موضوع آب را اعلام خواهیم کرد. محیط زیست مسئولیت اجتماعی همه ما است و امیدواریم که بتوانیم مساله آب و محیط زیست را به دغدغه مردم تبدیل کنیم.

مدیرعامل خانه سینما درباره دستگیری تعدادی از بازیگران گفت: ما امروز نامه سرگشاده ای به آقای اژه‌ای رئیس قوه قضائیه نوشتیم و این مساله‌ را مطرح کردیم. طبق پیگیری‌های ما دستگیری بازیگران یک برنامه سیستماک‌ نبود بلکه یک‌ حرکت آتش به اختیار بود و تعدادی از دوستان بازیگر ما در یک مهمانی شخصی بازداشت می‌شوند. چیزی که متاسفانه در ادامه این مساله پیش می‌آید غم‌انگیز است. چرا وقتی بحث ‌زمین‌خواری و اختلاس پیش می‌آید نام اسامی را اعلام‌ نمی‌کنند اما به فاصله ۲ روز بعد از اتفاق یک‌ رسانه رسمی نام بازیگران را اعلام‌ کرد.

وی تاکید کرد: متاسفانه یکی از خبرگزاری ها با حضور ۲ خبرنگار تماما اطلاعات غلط دادند و حیثیت بازیگر خانم و خانواده‌اش را بردند. در این‌ مورد باید اعلام‌ جرم شود. با چه سند و مدرکی آبروی یک‌ هنرمند را می‌برند؟ من از سایت‌های زرد گلایه ندارم اما از رسانه‌های رسمی درخواست دارم که یکسری مسائل را رعایت کنند. در این چند وقت یک‌ هنرمند را مخبر اعلام‌ کردند که حتی در خانواده‌ و نزد همکارانش نیز بی‌آبرو شده است.

مدیرعامل خانه سینما بیان کرد: اگر ۲ هفته بابت واکنش به این ‌اتفاق صبر کردیم به این دلیل بود که ابعاد مختلف مساله را بررسی کنیم. تمام حرف‌هایی که آن خبرگزاری در آن برنامه مطرح کرد، دروغ محض است. سینما مرغ عروسی و عزا است و به راحتی به آن‌ حمله می‌کنند اما قصد داریم که این مساله را پیگیری کنیم.

اسعدیان در پاسخ به پرسشی درباره واکنش دیرهنگام خانه سینما گفت: در خانه سینما همواره سعی می‌کنیم که هیجانی برخورد نکنیم. طبق پیگیری آقای کوهیان اساسا رفتن به منزل شخصی به بهانه مهمانی خصوصی قانونی نیست و حتی اگر همسایه‌ها شاکی بودند باید به آن مهمانی تذکر می‌دادند.

وی در پاسخ به پرسشی درباره اسامی بازیگران حاضر در مهمانی بیان کرد: من از شما خواهش می‌کنم که وارد جریان زرد رسانه‌ها نشوید. اسامی افراد حاضر در آن مهمانی اصلا اهمیت ندارد بلکه ما به اصل مساله و بی‌احترامی به هنرمندان اعتراض داریم.

اسعدیان درباره ورود نکردن خانه سینما در پرونده پژمان جمشیدی گفت: آقای جمشیدی شاکی خصوصی داشتند و ما نمی‌توانیم در این مسائل وارد شویم.

باید فیلم‌های زیرزمینی را روی زمین بیاوریم

وی درباره حذف پروانه ساخت بیان کرد: تا جایی که من اطلاع دارم وزارت ارشاد ‌و سازمان سینمایی نیز از وضع موجود راضی نیستند زیرا وضعیت کنونی بسیار قدیمی است. در شرایطی که روز به روز تعداد فیلم‌های زیرزمینی زیاد می‌شود و برخی از جشنواره های خارجی این‌ شرط را گذاشته اند که فیلم‌هایی را دریافت کنند که از دولت ایران مجوز دریافت نکرده است، تداوم وضع موجود نوعی خودکشی است و باید سعی کنیم که هرچه بیشتر فیلم‌های زیرزمینی را روی‌زمین بیاوریم. ما نیز طرح جایگزین پروانه ساخت را نوشته‌ایم ‌و به زودی به سازمان سینمایی ارائه می‌شود.

اسعدیان درباره برنامه‌های خانه سینما برای حمایت از غزه گفت: در مراسم‌ شب سینمای ایران فیلمی از غزه پخش شد که بسیار تلخ بود. مساله نسل‌کشی غزه و هر ظلم و ستمی که در هرکجای جهان رخ می‌دهد باید دغدغه هنرمندان باشد. متاسفانه باید بررسی کنیم ما چه کردیم که حساسیت مردم نسبت به غزه آنقدر کم‌ است؟ مسئولان باید پاسخ این سوال را بدهند که غزه امروزه دغدغه بسیاری از مردم ایران‌ نیست.